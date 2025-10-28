“Yeni bir dönemin eşiğindeyiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, Genç TV’de katıldığı “Gençte Sabah” programında ve bölge ziyaretlerinde Kıbrıs Türk halkının yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

Akansoy, seçim sonuçlarını değerlendirirken, “Bu seçimler Kıbrıslı halkının iradesinin öne çıktığını bize gösteriyor” dedi. Halkın artık temsilcilerinden somut icraat beklediğini belirten Akansoy, “Kıbrıslı Türkler diyor ki burada biz yaşıyoruz, biz karar vereceğiz ve bizim beklentilerimiz doğrultusunda biz icraat bekliyoruz. Kimden? Temsilcilerimizden” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorunu ve dış politika

Akansoy, Kıbrıs sorununda iç ve dış siyasetin birbirinden ayrılamayacağını belirterek, “İç siyaset bir unsurdur, dış siyaset temel unsurdur. Kıbrıs sorununda önemli açılımlar olmaz ise bu ekonomiyi doğrudan doğruya etkiliyor. Hukuk yapısını etkiliyor, siyasi yapıyı etkiliyor, sosyal hayatı etkiliyor” dedi. Avrupa Parlamentosu’nda alınan tek taraflı kararlar üzerinden eksik temsili eleştiren Akansoy, “Bizim doğrudan doğruya Avrupa Parlamentosu’nu takip edecek, Avrupa Birliği’nin konsey ve komisyonunu takip edecek bir ekibe ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Halkla buluşmalar ve iç sorunlar

Bölge ziyaretlerinde halkın taleplerini dinleyen Akansoy, vatandaşların ekonomi, kamu yönetimi ve liyakatsizlik gibi sorunlarına dikkat çekti. “Kıbrıs Türk halkı çok daha gelişmiş, çok daha hesap verilebilir, çağdaş, açık bir sisteme ihtiyaç vardır. Ve bu açık sistem içerisinde her bir bireyin eşit haklara sahip olmasının talebi söz konusudur” dedi.

Seçim sonrası yeni dinamikler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ortaya çıkan yeni siyasi tabloda Akansoy, “Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, diyalog ve müzakereyi esas alan bir yaklaşım gösteriyor. Bu, Kıbrıs Türk halkının kendi iradesini ortaya koyduğu bir başarıdır” yorumunu yaptı. İç siyasette erken seçim ve toplumsal değişimin önemine dikkat çekerek, “Toplumsal değişim dediğimiz şey sadece cumhurbaşkanlığını kazanmakla tamamlanmaz. Burada iç siyasette de bizim erken seçime ihtiyacımız vardır. Bu toplumun erken seçime ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve kurumsal yapı

Akansoy, maliyenin ve ekonominin mevcut durumunu değerlendirirken, “Ekonomi darmadağın, maliyet çok kötü durumda, maliyenin içi boşalmış durumda. Bu çok büyük enkazın altından kalkabilecek güçlü, etkili, güvenilir bir hükümete ihtiyaç vardır” dedi. Kurumsal yapılanmaya ve devlet kapasitesine vurgu yaparak, “Bizim efektif, modern, teknolojik bir devlet yapısına ihtiyacımız vardır. İnsanların birlik sorunlarının anında çözülebileceği bir yapıya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Ayrıca olası çözüm süreçlerine hazırlanmanın önemine dikkat çekerek, “Olası bir çözümde bizim o yapıya hazır olmamız gerekiyor. Günün sonunda Avrupa Birliği lisanı gelecek, denetimini yapacak. Tüm bunlar için kurumsal yapımız eğer güçlenirse, bu yapılanmalar sağlanırsa ancak biz o zaman tamam biz hazırız diyebiliriz” dedi.

Gelecek vizyonu ve birlik mesajı

Akansoy, toplumun değişime olan ihtiyacının seçim sonuçlarıyla ortaya çıktığını belirterek, “Toplumun beklentilerini karşılayacak kapsayıcı bir siyaset anlayışı benimsemeliyiz. Bu, sadece CTP olarak değil, tüm siyasi aktörlerin sorumluluğudur” dedi. Ayrıca birlik ve güç birliği mesajı vererek, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerçekten bu yansıdı, söylemlerde kalmadı gerçekten yansıdı. Bu toplumda büyük bir enkaz oluştu, bu enkazı ayağa kaldırmak için bizim güç birliğine kesinlikle ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.