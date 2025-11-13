Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, son günlerde yeniden hissedilen sarsıntıların ardından yaptığı açıklamada, “Yeni acılara değil, gerçek önlemlere ihtiyacımız var” çağrısında bulundu.

Dernek, 6 Şubat depreminden sonra geçen sürede kamu kurumlarında ve yapı güvenliği konusunda yeterli adımların atılmadığını belirterek, afet hazırlıklarının güçlendirilmesi, yapı denetimlerinin şeffaflaştırılması ve deprem bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi, sadece biz ailelerin değil, tüm halkımızın yüreğinde derin yaralar açmıştır. Aradan geçen zamana rağmen, acımız da sorumluluğumuz da ilk günkü kadar tazedir. Bizler, yaşadığımız tarifsiz kaybın ardından her fırsatta devlet yetkililerine ve kamuoyuna deprem gerçeğini hatırlatmaya devam ediyoruz.

Dün ve bugün ülkemizde yeniden hissedilen sarsıntılar, bu coğrafyada depremin bir “olasılık” değil, bir “gerçek” olduğunu bir kez daha göstermiştir. Deprem kaçınılmazdır; ancak alınacak önlemler, yaşanacak acıları önleyebilir. Ve unutmamalıyız ki bazı yanlışların telafisi yoktur; ihmallerin bedelini bir daha canlarımızla ödememeliyiz.

Ne yazık ki aradan geçen zamanda gerek kamu kurumlarında gerekse genel yapı güvenliği konusunda atılması gereken adımların yeterli hızda atılmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Artık “beklemek” değil, “harekete geçmek” zamanıdır.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak bir kez daha sesleniyoruz:

Artık hiçbir aile bizim yaşadığımız acıyı yaşamamalıdır. Hiçbir çocuk, hiçbir insan, ihmaller zincirinin son halkası olmamalıdır.

Bu nedenle, tüm yetkililere ve toplumun her kesimine bir çağrıda bulunuyoruz:

• Afet ve acil durum hazırlıkları en üst düzeyde ele alınmalı, her kurum kendi sorumluluk alanında gerekli adımları derhal atmalıdır.

• Arama-kurtarma ekiplerinin teçhizatları, eğitimleri ve personel sayısı artırılmalıdır.

• Bina güvenliği ve yapı denetimleriyle ilgili yasal düzenlemeler güncellenmeli, denetim süreçleri şeffaflaştırılmalıdır.

• Zemin etütleri ve risk analizleri kamuoyu ile paylaşılmalı; riskli bölgelerde acil önlemler alınmalıdır.

• Deprem bilinci ve eğitimi, toplumun her kesiminde — çocuklardan yetişkinlere kadar — yaygınlaştırılmalıdır.

Biz depremi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Çünkü biliyoruz ki; Kıbrıs Türk halkının yeni meleklere değil, güvenli yarınlara ihtiyacı vardır.

Saygılarımızla,

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği