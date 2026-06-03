YDÜ’de Müzik Öğretmenliği Giriş Yetenek Sınavı 5 Haziran’da

Sanatsal yeteneğini, üniversite eğitimi ile birleştirmek isteyen adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Müzik Öğretmenliği programına kabul edilmek için yetenek sınavında ter dökecek. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından, 2026-2027 Güz Dönemi için lisans, yüksek lisans ve doktora programları için düzenlenecek olan “Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Giriş Yetenek Sınavı” için geri sayım başladı.

YÖK ve YÖDAK onaylı programlara öğrenci kabul edilecek sınav, 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Atatürk Eğitim Fakültesi ES-0-D12 dersliğinde gerçekleştirilecek.

Başvuru ve katılım bilgileri...

Sınava başvurmak isteyen adaylar için kayıt süreci devam ediyor. Adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilgili temsilcilikleri üzerinden başvuru yapabilecekleri gibi [email protected] adresi üzerinden de ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Yurt dışında bulunan KKTC ve TC vatandaşı adaylar ise bulundukları ülkelerdeki Yakın Doğu Üniversitesi temsilcilikleri aracılığıyla başvurularını tamamlayabiliyor. Online katılım sağlamak isteyen adaylar ise meet.google.com/oov-pson-hpe linki üzerinden sınava erişim sağlayabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler için +90 392 223 64 64 ve +90 533 854 43 08 numaralı telefon hatları üzerinden iletişim sağlanabiliyor.

Prof. Dr. Umut Akçıl: “Müzik alanında kariyer yapmak isteyen tüm adayları yetenek sınavımıza davet ediyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, müzik eğitiminin yalnızca sanatsal beceri kazandırmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bireylerin kültürel ve pedagojik gelişimlerine de önemli katkılar sunduğunu belirtti. Prof. Dr. Akçıl, “Müzik öğretmenliği, sanatı eğitimle buluşturan çok özel bir alandır. Programımızda öğrencilerimizin müzikal yetkinliklerini geliştirirken aynı zamanda çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla donanmış öğretmenler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Müzik alanında kariyer yapmak isteyen tüm adayları yetenek sınavımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosu, uygulama olanakları ve uluslararası standartlardaki eğitim altyapısıyla sanat eğitimi alanında önemli bir merkez konumunda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Umut Akçıl, başarılı adayların nitelikli bir eğitim ortamında geleceğin müzik eğitimcileri olarak yetişeceğini söyledi.