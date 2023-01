YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, son yolculuğuna uğurlandı

Son 23 yılı Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere, 30 yıldır ülke yükseköğretimine büyük katkılar sunan Prof. Dr. Ümit Hassan, son yolculuğuna uğurlandı.

80 yaşındaki Prof. Dr. Ümit Hassan, bir süredir Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 17 Ocak Salı günü, öğlen saatlerinde hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Ümit Hassan, çok yönlü bir bilim insanı olarak, Türk dünyasının en seçkin alimlerinden biriydi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan’ın da hazır bulunduğu tören; Prof. Dr. Ümit Hassan’ın eşi Süheyla Hassan ve kızları Ayşe Ferda Hassan ve Erdem Nefes ile Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. İrfan Suat Günsel başta olmak üzere Günsel Ailesi, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve üniversite çalışanlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner de Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan’a son görevlerini yapmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Prof. Dr. Ümit Hassan’ı anlatan duygu dolu bir video gösterimi de yapıldı. Katılımcıların gözyaşlarına boğulduğu törenin ardından, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın naaşı Lefkoşa mezarlığında ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Lefkoşa Mezarlığı’nda Prof. Dr. Ümit Hassan için kılınan cenaze namazına Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski başbakan Faiz Sucuoğlu da katıldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bilgeliğiyle, sözüyle, özenle seçtiği kelimeleriyle Yakın Doğulu olmanın felsefesini öğretti bize. Yakın Doğuluydu o; Yakın Doğu’nun ta kendisiydi!”

Konuşmasına “Tarifsiz bir üzüntü ve dolmayacak bir boşluk hissi ile hayatımın en zor görevlerinden birini yerine getiriyorum. Büyük bir çınarı uğurlarken konuşmak bana düştü” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın Yakın Doğu Ailesi’ne katıldığı 1993 yılında kendisinin sadece 11, üniversitenin ise 5 yaşında olduğunu hatırlatarak, “Dile kolay, 80 yıllık ömrünün tam 30 yılını Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne adadı. Bu ülke için çok şey yaptı. Kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel’in en büyük yol arkadaşıydı. Bizlerin ise ak sakallısı. Bilgeliğiyle, sözüyle, özenle seçtiği kelimeleriyle Yakın Doğulu olmanın felsefesini öğretti bize. Yakın Doğuluydu o; Yakın Doğu’nun ta kendisiydi!” ifadelerini kullandı.

“Onunla büyüdük, birlikte yürüdük, büyük badireleri omuz omuza atlattık, çok büyük başarıların gururunu birlikte yaşadık” diyen Prof. Dr. Günsel, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın çok yönlü bir bilim insanı olduğunu vurgulayarak, “Ümit Hocam, büyük bir çınar ağacıydı. Adeta; bu çınarın her dalında başka bir bilim, her yaprağında başka bir bilgi yeşeriyordu. Hukukçu, siyaset bilimci, sosyolog ve tarihçilik vasıflarının her birinde büyük eserler vermiş, Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük alimlerden biriydi. Bu alanları birbirleri ile sentezleyerek, çok önemli dersler verdi, binlerce öğrenci yetiştirdi. Ne mutlu ki, Hukuk Fakültesi sıralarında geçirdiğim üniversite yıllarında benim de Hocam oldu. Akademisyenlik hayatımda ise en büyük yol göstericimdi” dedi.

Geçen yıl, Ocak ayında, adanın en büyük kütüphanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin en büyük salonuna Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu ismini verdiklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu törende, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın “En büyük borcum, yarım yüzyılı aşkın süredir beni öğrenmeye sevk eden öğrencilerime. Onların sâyesinde öğrendim” sözlerini kullandığını hatırlattı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Merak etme, Hocam... Borcunu, fazlasıyla ödedin. Adın; öğrencilerinle, öğrettiklerinle sonsuza dek yaşayacak. Büyük emeklerinle; her bir tuğlasında alın terini taşıyan ve bugün; dünya biliminin en seçkin kurumlarından birine dönüşen Yakın Doğu Üniversitesi var oldukça adın hiç unutulmayacak. Bıraktığın eserler; yeni kuşaklara ışık saçmaya devam edecek. Bil ki Hocam, emanetine bütün varlığımızla sahip çıkacak, her zaman sana layık olmak için çalışacağız. Nurlar içinde, huzur içinde, rahmetle uyu Hocam. Her zaman yanımızda, her zaman aklımızda, her zaman kalbimizde olacaksın” özleriyle konuşmasını sonlandırdı.