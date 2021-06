“YDÜ Hastanesi oldukça önemli sağlık yatırımı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’i ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’i kabul etti.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada Dr. Suat Günsel’i çok uzun zamandır tanıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Günsel’i ilk tanıdığı yıllardan itibaren, KKTC’ye sahip çıkılması ve yatırım yapılması halinde, KKTC’nin gelişip büyüyeceği konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi. Kabul sonrası, Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve beraberindekilerle Surlariçi Şehir Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Ülkede çözüm olmadan KKTC’nin gelişemeyeceği yönünde yürütülen kampanyanın kabul edilemeyeceğini, doğası, tarihi ve insan kaynakları ile ülkede büyük bir potansiyelin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’nün yıllardır gerçekleştirdiği yatırımlardan duyduğu memnuniyetin altını çizdi. Kabul sonrası, Cumhurbaşkanı Tatar ve Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve beraberindekilerle Surlariçi Şehir Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundular.



“KKTC, GÜÇLENEN KURUMLARIYLA, ‘KKTC YAŞAYACAKTIR’ MESAJINI TÜM DÜNYAYA VERİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ ailesi tarafından ilk öğretimden yüksek öğrenimin en üst kademesine yapılan yatırımın, devletin kurumsal yapısı açısından oldukça önemli yatırımlar olduğuna vurgu yaparak, YDÜ Hastanesi gibi oldukça önemli sağlık yatırımları sayesinde, ülkede birçok can kurtarıldığını belirtti.

YDÜ bünyesinde üretimi gerçekleşecek olan GÜNSEL marka otomobilin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin güçlenen kurumlarıyla “KKTC yaşayacaktır” mesajının tüm dünyaya verildiğine dikkat çekti.

“Kıbrıs Türkü bir soykırımdan geçmiştir. Geçmişimizde neler yaşandığını çok iyi biliyoruz” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele yıllarında gösterdiği büyük direnç sayesinde bugün KKTC devletinin kendi demokrasisi içerisinde huzur ve güven içinde olunduğunun altını çizdi.





“VİZYONUMUZA HALKIMIZIN DESTEĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetiyle tam bir fikir birlikteliği ile hareket ettiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı bir çözümün Kıbrıs Türkü’nün güvenliği ve bölgedeki istikrar açısından zorunlu olduğuna dikkat çekerek ortaya konan yeni vizyonun onurlu bir duruş olduğunu belirtti.

“Bütün bu çabalarımızı, halkımızla her geçen gün paylaşmaktayız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm vizyonuna halkın desteğinin her geçen gün daha da arttığını kaydetti.



GÜNSEL: “TAKDİRE ŞAYAN BİR SİYASET YÜRÜTÜYORSUNUZ”

Dr. Suat Günsel de kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Türkü’nü hem iç meselelerde hem de dış siyasette takdire şayan bir siyaset anlayışıyla temsil ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven ve Özel Kalem Müdürü Çağın Zort eşlik etti.