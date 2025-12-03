“Yazılım projesinin maliyeti gerçekçi değil”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin Başbakanlık bünyesinde kurmayı planladığı “Başbakanlık Dijital İletişim ve Halkla Etkileşim Platformu (BİMER)” projesi için bütçeye konan 14 milyon 800 bin TL’lik ödeneğe tepki gösterdi.

Barçın, e-Devlet uygulamasının ve ilgili dairenin aktif hale getirildiği bir dönemde yeni bir platform kurulmasının soru işaretleri yarattığını belirterek, projenin amacının vatandaşlardan elektronik ortamda gelen taleplerin ilgili bakanlıklara iletilmesi ve geri dönüşlerin yine sistem üzerinden yapılması olarak açıklandığını söyledi.

Milletvekili Barçın, yapılan araştırmalarda bu tür bir yazılımın maliyetinin 1 milyon TL’nin üzerinde olamayacağı yönünde görüşler aldığını ifade ederek, bütçeye konan rakamın gerçekçi olmadığını savundu.

Barçın, hem bütçe görüşmeleri sırasında hem de sonrasında konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, “Vatandaşımızın tek kuruşunun heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz.” dedi.