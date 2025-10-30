“Yargıç ve mahkeme salonunun fotoğrafını çekti”

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde, yargıç ve salonun fotoğraflarını çektiği tespit edilen B.Y. isimli şahıs, “Mahkemeler Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Çarşamba günü saat 10.30’da, Lefkoşa Kaza Mahkemesi salonu içerisinde rimand duruşması görüşüldüğü sırada mahkeme salonu ve yargıcın fotoğrafını çekmek suretiyle Mahkemeler Yasasına Aykırı Harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, tasarrufunda bulunan cep telefonu emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, “Mesele ile ilgili olarak Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen bilişim emri gereği zanlının telefonu incelenmek üzere alınarak Polis Genel Müdürlüğü data incelenme şubesine gönderilmiştir ve rapor beklenmektedir ”dedi.

Soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir bağı bulunmayan ve adaya turist vizesiyle gelen zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emri verdi.