Yabancı turistte yüzde 7,7’lik düşüş

Serap ŞAHİN

Ortadoğu’da yaşanan gerilim, bölgesel belirsizlikler ve ekonomik koşullar turizm verilerine de yansıdı. 2026’nın ilk yarısında KKTC’ye hava ve deniz yoluyla gelen yabancı yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 azalarak 158 bin 360’tan 146 bin 96’ya geriledi. Buna karşın TC uyruklu yolcu sayısı yüzde 9 artarak 982 bin 21’den 1 milyon 70 bin 430’a yükselirken, hava ve deniz yoluyla gelen toplam yolcu sayısı da yüzde 6,7 arttı.

Yabancı yolcularda ülkelere göre dikkat çekici farklılıklar yaşandı. 2026’nın ilk altı ayında en fazla yabancı yolcu 22 bin 63 kişiyle Almanya’dan gelirken, Almanya’dan gelişlerde yüzde 34,1 artış kaydedildi. İran’dan gelen yolcu sayısı ise yüzde 42,3 azalarak 15 bin 567’den 8 bin 985’e düştü. Fransa’dan gelen yolcu sayısında yüzde 79,3, Belçika’dan yüzde 78,8, Hırvatistan’dan ise yüzde 76,3 düşüş yaşandı. Buna karşılık Nepal’den gelen yolcu sayısı yüzde 114,3, Avusturya’dan gelen yolcu sayısı yüzde 103,9 arttı. Hava ve deniz yoluyla yolcu hareketliliğinin en yüksek olduğu ay ise 223 bin 631 yolcuyla mayıs oldu.

Öte yandan barikatlardan geçişlerde de yoğun hareketlilik yaşandı. Yılın ilk altı ayında 3 milyon 439 bin 53 giriş ve 3 milyon 436 bin 522 çıkış kayıtlara geçerken, Kıbrıslı Türklerin güneye geçişleri 1 milyon 613 bin 403’e ulaştı.

Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişleri 1 milyon 24 bin 204 olarak kaydedilirken, Kıbrıslı Türklerin güneye geçişleri 1 milyon 613 bin 403’e ulaştı. Verilere göre, Kıbrıslı Türklerin güneye geçişleri, Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerinden yüzde 57,5 daha fazla gerçekleşti.

TC uyruklu turistlerde yüzde 9 artış, yabancı turistte yüzde 7,7 gerileme

2026 yılının ilk altı ayında hava ve deniz yoluyla KKTC’ye gelen yolcu sayısı, KKTC uyruklular hariç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarak 1 milyon 216 bin 526’ya ulaştı. Artışta Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yolculardaki yüzde 9’luk yükseliş etkili olurken, diğer yabancı uyruklu yolcu sayısında yüzde 7,7’lik gerileme yaşandı.

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nün dayandırdığı verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen KKTC uyruklular hariç toplam yolcu sayısı 1 milyon 140 bin 381 olarak kayıtlara geçmişti. 2026’nın aynı döneminde sayı 76 bin 145 kişi artarak 1 milyon 216 bin 526’ya çıktı.

TC uyruklu yolcu sayısı 1 milyon 70 bine ulaştı

Hava ve deniz yoluyla gelen TC uyruklu yolcu sayısı, 2025’in ilk altı ayında 982 bin 21 iken, 2026’nın aynı döneminde yüzde 9 artışla 1 milyon 70 bin 430’a yükseldi. Verilere göre, bir yılda TC uyruklu yolcu sayısında 88 bin 409 kişilik artış meydana geldi.

Aylık verilere göre TC uyruklu yolcu sayısı ocakta 182 bin 829, şubatta 163 bin 18, martta 156 bin 275, nisanda 178 bin 992, mayısta 197 bin 741 ve haziranda 191 bin 575 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı aylarıyla karşılaştırıldığında en yüksek artış yüzde 16,1 ile mart ayında gerçekleşti. Ocakta yüzde 15,5, mayısta yüzde 9,8, şubatta yüzde 5,2, haziranda yüzde 5,1 ve nisanda yüzde 4,1 artış yaşandı.

Yabancı yolcu sayısı bir yılda 12 bin 264 kişi azaldı

TC uyrukluların aksine diğer yabancı uyruklu yolcuların sayısında gerileme yaşandı. 2025 yılının ilk altı ayında 158 bin 360 olan diğer yabancı uyruklu yolcu sayısı, 2026’nın aynı döneminde 146 bin 96’ya düştü. Kayıtlara göre, yabancı yolcu sayısı bir yılda 12 bin 264 kişi azalırken, düşüş oranı yüzde 7,7 oldu.

Aylık verilere bakıldığında, diğer yabancı uyruklu yolcu sayısı ocakta 20 bin 469, şubatta 24 bin 200, martta 22 bin 511, nisanda 23 bin 991, mayısta 25 bin 890 ve haziranda 29 bin 35 olarak gerçekleşti.

Yabancı yolcu sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8, şubatta yüzde 4 ve haziranda yüzde 0,3 artarken; martta yüzde 26,1, nisanda yüzde 13,3 ve mayısta yüzde 10,2 geriledi.

İran’dan gelen yolcu sayısında dikkat çekici düşüş

Uyruklara göre dağılımda, 2026’nın ilk altı ayında hava ve deniz yoluyla gelen yabancı yolcular arasında Almanya 22 bin 63 kişiyle ilk sırada yer aldı. Almanya’dan gelenlerin sayısı 2025’in aynı dönemindeki 16 bin 453 kişiye kıyasla yüzde 34,1 arttı.

Rusya’dan gelen yolcu sayısı 20 bin 253’ten 19 bin 743’e gerilerken, yüzde 2,5’lik düşüş kaydedildi. Birleşik Krallık uyruklu yolcu sayısı ise 10 bin 973’ten 9 bin 546’ya gerileyerek yüzde 13 azaldı.

İran’dan gelen yolcu sayısında da dikkat çekici düşüş yaşandı. 2025’in ilk altı ayında 15 bin 567 olan sayı, 2026’nın aynı döneminde 8 bin 985’e geriledi. Düşüş yüzde 42,3 olarak hesaplandı.

Pakistan’dan gelenlerin sayısı ise yüzde 4,9 artarak 6 bin 635’ten 6 bin 960’a çıktı. Türkmenistan’dan gelen yolcu sayısı da yüzde 7,2 artışla 5 bin 881’e ulaşırken, Kazakistan’dan gelenlerin sayısı yüzde 10,1 azalarak 5 bin 243 oldu.

Bazı ülkelerde sert düşüş, bazılarında yüksek artış

Ülkelere göre değişim oranlarında önemli farklılıklar ortaya çıktı. Avusturya’dan gelen yolcu sayısı 714’ten bin 456’ya çıkarak yüzde 103,9 arttı. Nepal’den gelenlerin sayısı ise 189’dan 405’e yükselerek yüzde 114,3 artış gösterdi. Tayvan yüzde 71,4, Karadağ yüzde 50, Endonezya yüzde 44,2 ve Kenya yüzde 41,6 artış kaydedilen ülkeler arasında yer aldı.

Buna karşılık Fransa’dan gelen yolcu sayısı 5 bin 311’den bin 100’e gerileyerek yüzde 79,3 düştü. Belçika’da yüzde 78,8, Hırvatistan’da yüzde 76,3, Slovenya’da yüzde 64,9, Meksika’da yüzde 56,3 ve Malezya’da yüzde 53,5 düşüş kaydedildi.

Mayıs, hava ve deniz yoluyla gelen yolcuda zirvede

Hava ve deniz yoluyla gelen toplam yolcu sayısı aylık bazda incelendiğinde, 2026’nın ilk yarısında en yüksek rakama mayıs ayında ulaşıldı. Mayısta 223 bin 631 yolcu gelirken, haziranda 220 bin 610, ocakta 203 bin 298, nisanda 202 bin 983, şubatta 187 bin 218 ve martta 178 bin 786 yolcu kaydedildi.

Toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı aylarına göre ocakta yüzde 14,6, şubatta yüzde 5,1, martta yüzde 8,3, nisanda yüzde 1,7, mayısta yüzde 7 ve haziranda yüzde 4,4 arttı. Böylece yılın ilk altı ayının tamamında toplam yolcu sayısı 2025’in aynı aylarının üzerinde gerçekleşti.

Güneye 1,6 milyon, kuzeye 1 milyon geçiş

Polis Genel Müdürlüğü verileri, 2026’nın Ocak-Haziran döneminde barikatlardaki hareketliliğin de yüksek olduğunu ortaya koydu. Altı ayda geçiş noktalarından toplam 3 milyon 439 bin 53 giriş, 3 milyon 436 bin 522 çıkış gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişleri 1 milyon 24 bin 204 olarak kaydedilirken, Kıbrıslı Türklerin güneye geçişleri 1 milyon 613 bin 403’e ulaştı. Verilere göre, Kıbrıslı Türklerin güneye geçişleri, Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerinden yüzde 57,5 daha fazla gerçekleşti.

Barikatlarda en yoğun ay mayıs

Barikatlardan girişlerde yılın ilk yarısındaki en yüksek hareketlilik mayıs ayında yaşandı. Mayısta toplam 669 bin 913 giriş ve 666 bin 101 çıkış kaydedildi.

Haziranda 634 bin 996 giriş ve 635 bin 684 çıkış, nisanda ise 577 bin 611 giriş ve 576 bin 663 çıkış gerçekleşti. Ocakta 526 bin 940, şubatta 514 bin 4, martta ise 515 bin 589 giriş kayıtlara geçti.