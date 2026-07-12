Vadili, Akdoğan ve civarlarındaki bazı yerlerde yarın elektrik kesintisi olacak

Vadili, Akdoğan ve civarlarındaki bazı yerlerde yarın 9.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintinden etkilenecek yerler şöyle:

“Nergisli köyü, Geçitkale Havaalanı, İnönü kavşağı bölgesi, Vadili köyü, Vadili ağıllar, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları, Akdoğan köyü, Akdoğan askeri tesisler, Aket tesisleri bölgesi, su kuyuları ve Yiğitler yolu.”