“Barış, mutluluk içinde yaşadığımız, kimsenin ayrıştırılmadığı adil bir dünya”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Adil

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… İnsanları güldürebildiğimi düşündüğüm için belki tiyatro sanatçısı olup ve bu alanda eğitim alabilirdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Bu aralar hep kendi geleceğimi düşünmekle meşgulüm.

Kayıtsız kalamadığım şey… Kişilerin, sırf gücü veya konumu yetiyor diye başkalarının sınırlarını ihlal edebilmesi.

En büyük pişmanlığım… Kendi içimden geleni yapmak yerine başkalarını memnun etmeye çalışmak.

En büyük sevincim… Sevdiklerimin sağlıkla, mutlulukla yanımda olması.

Hayatımın dönüm noktası… Sanırım Almanya’ya yüksek lisansa gittiğim yıl diyebilirim. Kendimi alanımda daha da geliştirebilmek için Almanca ve Alman kültürü ile iç içe olmak benim için çok önemliydi.

Beni en çok etkileyen yazar… Sadece bir tane seçmemi isteyemezsiniz. :)

Başucumdaki kitap… Belirli bir başucu kitabım yok. Şu anda Gary Small ve Gigi Vorgan’ın yazdığı The Other Side of the Couch kitabını okuyorum. Aslında bir psikiyatristin mesleki anı defteri gibi. Okuyuculara, karşılaştığı en tuhaf hasta hikayelerini okurken, hem insan beyninin ne kadar ilginç olabileceğini hem de kırılganlıklarımızı gösteriyor.

En keyif aldığım müzik… 2000 ve 2010’lar Türkçe/Yabancı Pop. Beni her zaman çok keyiflendirir, enerjimi tazeler.

En son izlediğim film… Project Hail Mary. Keyifli bir filmdi.

Kendim için son aldığım şey… Uçak bileti.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Ne zamandır giymediğim kıyafetler.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Maddiyattan çok maneviyatı olan her şeyi çok beğenirim.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Mükemmeliyetçi ve kaygılı olmamayı isterim.

Kendimde beğendiğim özellik… Çözüm odaklı olmam.

Olmasa da olur… Kötülük. Keşke yok olsa.

Olmazsa olmaz… Sağlık. O olmayınca hiçbir şeyin anlamı olmuyor.

En iyi yaptığım yemek… Yalan olmasın, ben daha çok yiyiciyimdir. Yemeklerim de genel olarak güzeldir ama iddialı olduğum pek yok.

Hayalimdeki dünya… barış, mutluluk içinde yaşadığımız, kimsenin ayrıştırılmadığı adil bir dünya.

Aşk benim için… Anlayış.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Dua Lipa. Hem çok severim, hem de bu hayatı nasıl manifestledi onun tüyolarını isterim.

Görmek istediğim yer… bu aralar Japonya en çok görmek istediğim yerler arasında bir numarada.

Mutlaka yapmak istediğim… Gezmeyi, görmeyi çok çok severim. O yüzden imkanım olursa tüm dünyayı gezip, farklı kültürleri ve mutfakları deneyimlemek diyebilirim.

Son olarak söylemek istediklerim… Uzlaşmanın en güzel ve en etkili yolu her zaman iletişim olmuştur. Başka yöntemler aramak yerine, sahip olduğumuz en büyük gücü, sözlerimizi kullanmaktan kaçınmayalım.