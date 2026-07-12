Gazeteciler Birliği, 11 Temmuz Basın Günü resepsiyonu düzenledi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyonda, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri, mesleğe uzun yıllar emek verenlere ise Hizmet Onur Ödülleri verildi.

Ödül töreninde YENİDÜZEN’den Serhat İncirli, "Köşe Yazısı" kategorisinde "Türkiye’ye Giremeyenler Meselesi" başlıklı yazısıyla ödülünü alırken, Hüseyin Özbarışcı "Gazete Spor Röportajı" dalında "Sporun İzinde Yazı Dizisi – Futbol" çalışmasıyla ödülünü aldı. Tümay Tuğyan ise Kanal Sim’de yayımlanan "Güney Seçim Özel" programıyla "TV Haber Programı (Tek)" ödülünü aldı. Ayrıca Berivan Babahan Teşvik Ödülü’nü, Ödül Aşık Ülker ise Hizmet Onur Ödülü’nü aldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’ndeki The Paradise Park’ta yapılan resepsiyona Cumhurbaşkanı Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı siyasi parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, örgüt temsilcileri, gazeteciler ve güneyden basın çalışanları da katıldı.

“Yine de yazıyor” ve “Susmadık, susmayacağız” sloganlarıyla düzenlenen gecede, Lefkoşa Belediye Orkestrası yaylı trio ekibi karşılama dinletisi sundu; ödül töreninin ardından sanatçı Lütfiye Özipek akustik konser verdi.

Gazeteciler Birliği Başkanı Ayşemden Akın:

“Saded’den bugüne uzanan 137 yıllık gazetecilik mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Resepsiyonda konuşan KTGB Başkanı Ayşemden Akın, Saded Gazetesi’nin yayımlanışının 137’nci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, Ahmet Emin Efendi’nin 11 Temmuz 1889’da başlattığı gazetecilik mirasını sürdürdüklerini söyledi. Toplumun hakikate, özgür söze ve cesur gazetecilere her zaman ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Akın, “Saded’den bugüne uzanan 137 yıllık gazetecilik mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Akın, zor bir yıl geçirildiğini; ekonomik, demokratik ve siyasi sorunların doğrudan haber odalarına ve basın emekçilerinin yaşamına yansıdığını söyledi.

Ülkenin, gelir, özgürlük seviyesi ve yolsuzluk algısı gibi alanlarda Güney Kıbrıs'ın gerisinde bulunduğunu söyleyen Akın, siyasetin görev anlayışının, kurumların ciddiyetinin ve iş yapma kapasitesinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durmak, kendi iradeleriyle yönetilmek ve dünyada saygın birer özne olmak istediğini söyleyen Akın, birlikte hareket edilerek kabuğun kırılması, daha fazla çalışılması, daha fazla konuşulması, unutturulanların yeninden hatırlanması ve ülkenin normalleştirilmesi çağrısında bulundu.

Gazze’de yaşananlara ve küresel silahlanmaya da değinen Akın, küçük bir adada ortak geleceği paylaşan Kıbrıslıların daha iyisinin yapmak zorunda olduğunu söyledi.

“Gazetecilik suç değildir; gazetecilik halkın gerçeği öğrenme hakkıdır”

Akın, basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, ülkede gazetecilerin yazdıkları ve düşünceleri nedeniyle hapis tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Çıkarılan veya çıkarılmak istenen bazı yasal düzenlemelerin yalnızca gazetecileri değil, toplumun haber alma hakkını ve demokrasiyi de hedef aldığını belirten Akın, şunları kaydetti:

“Meclis tatile girdi diye bu konunun unutulduğunu kimse sanmasın. Meclis yeniden açılana kadar dersimizi çalışacağız. Toplumun haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü savunmak için gereken bütün adımları hem ülkemizde hem de uluslararası basın örgütleri nezdinde atacağız. Çünkü gazetecilik suç değildir; gazetecilik halkın gerçeği öğrenme hakkıdır.”

Son dönemde hayatını kaybeden gazeteciler Sevgül Uludağ, Bilbay Eminoğlu ve Sevil Emirzade’yi de anan Akın, ödüle değer bulunan gazeteciler ile meslekte 25 yılını dolduran basın emekçilerini kutlayarak, “11 Temmuz Basın Günümüz kutlu olsun. Sözümüz susmasın.” ifadelerini kullandı.

KTGB Başkanı Akın'ın konuşmasının ardından, son bir yılda ülkedeki gazetecilerin yaşadıklarını konu alan bir video gösterimi yapıldı. Ödül töreni sırasında ise, yakın zamanda hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın anısına, Jüri Özel Ödülü verilen “Torba” programına verdiği röportajdan kesit yayınlandı.

2026 Basın Ödülleri…

KTGB Başkanı Akın’ın konuşmasının ardından, 2026 yılı Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri ile Hizmet Onur Ödülleri verildi.

Özgül Gürkut Mutluyakalı başkanlığında Prof. Dr. Metin Ersoy, Doç. Dr. Dilan Çiftçi, Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu, emekli gazeteci Ümral Akpınar, gazeteciler Ali Baturay ve İltaç Aslım’ın görev aldığı Ödül Komitesi’nin, yapılan başvuruları yönetmelik kapsamında değerlendirmesi sonucunda ödül alanlar şu şekilde:

Gazete Haber: Cemre Cemali- Bu Düzene Dur Denmeli-Kıbrıs Gazetesi

Gazete Röportaj: Anıl Işık – Lefkoşa’nın Hafızası Muharrem Apartmanı – Türk Ajansı Kıbrıs

Gazete Araştırma İnceleme: Nurgül Ece – Atıktı, Ürüne Dönüştü – MY Kıbrıs

Köşe Yazısı: Serhat İncirli – Türkiye’ye Giremeyenler Meselesi – Yaşasın Basılı Gazeteler – Yenidüzen Gazetesi

Fotoğraf: Uğur Kaptanoğlu – Orantısız – Birçok gazetede yayımlandı

Sayfa Tasarımı: Uğur Kaptanoğlu – Diyalog Gazetesi ön sayfa

Gazete Spor Röportajı: Hüseyin Özbarışcı – Sporun İzinde Yazı Dizisi-Futbol – Yenidüzen Gazetesi

TV Haber/ Araştırma Haber: Cemre Cemali – Bir Meçhul Mezar, 46 Yıllık Bekleyiş – Kıbrıs TV

TV Kültür Eğitim Programı: Gülten Özyakup Sezgin – Gülten Sezgin ile Kıbrıs Mutfağı- Haber Kıbrıs Web TV

TV Magazin/Yaşam Programı: Aliye Özenci – Koza Programı Konuk: Hakan Elmasoğlu – Kıbrıs TV

TV Haber Programı (Tek): Tümay Tuğyan – Güney Seçim Özel – Kanal Sim

TV Haber Programı ( Seri): Mustafa Alkan – Er Meydanı– Kıbrıs Genç TV

TV Spor Programı: İrfan Gelengül – NEU Drift Championship 2026 Round 1 – Gelengül Production Web

Radyo Kültür Eğitim Programı: Filiz Sıncı – Radyoda Yaşam– Bayrak Radyosu"

-Özel Ödüller

Barış Gazeteciliği Özel Ödülü: Pınar Barut- Casusluk iddiasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un yargılandığı davayla ilgili seri haberleri

Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü: Derya Atamer – Girne Belgeseli

Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü: Tuğba Özer – 1963 Olaylarında Bayrak Radyosu’nun Bir İdeolojik Aygıt Olarak Kuruluşu ve Siyasal İletişim Etkisi (Lisansüstü tez)

-Anma Ödülleri

Doğan Samer – Halil Kaymaklılı Fotoğraf Özel Ödülü

Zehra Özfaik – Erdinç Gündüz Özel Ödülü

-Jüri Özel Ödülleri

Emine Yüksel- Araplara satılan kızların ailelerini arayan çocukları/Gazze’den seslenen Kıbrıs kökenli savaş mağdurlarıyla ilgili haber ve röportajları nedeniyle-Bugün Kıbrıs

Rasıh Reşat – The RR Report adlı programıyla

Çağan Balcan – Dönüm Noktası adlı spor programıyla

Canan Onurer & Ulaş Barış – Haftanın Enleri adlı programlarıyla

Tolgay Tarıman & Osman Alkaş-Torba Programı- Zamana Meydan Okuyan Program Özel Ödülü

-Teşvik Ödülleri

Berivan Babahan – Yenidüzen

Gülden Hacımevlüt Alyaz –Türk Ajansı Kıbrıs

-10 gazeteciye Hizmet Onur Ödülü

Meslekte en az 25 yılını dolduran, sarı basın kartı sahibi KTGB üyesi 10 gazeteciye de Hizmet Onur Ödülü verildi. Bu isimler ise şöyle:

“Aytuğ Türkkan (Kıbrıs Gazetesi), Aziz Karaaziz (BRTK), Bahar Özçelik (BRTK), Halide Yücel (BRTK), Mehmet Salih Tombul (BRTK), Ödül Aşık Ülker (Yenidüzen), Pembe Paşaoğluları (BRTK), Qossay Eleyan (BRTK), Talmaç Başkaya (BRTK), Tülay Başkaya Taşeli (BRTK)