“Gençlik Sahnesi” kurs programı başladı

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun “Gençlik Sahnesi” adıyla düzenlediği kurs programı, eğitmen Gözdem Şahinler eşliğinde çalışmalarına başladı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Sorumlusu Ufuk Aydoğan, amaçlarının çocuklara ve gençlere temel bir tiyatro eğitimi vermenin yan ısıra; sanatın ve tiyatronun birleştirici gücüyle faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak olduğunu ifade etti.