"Hristodulidis yeni bir şey sunmadı, Erhürman reddetti"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, ANKA Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Kıbrıslı Rum liderin üçlü görüşme talebinin, Kıbrıslı Türk lider tarafından neden reddedildiğini açıkladı.

Holguin, "Kıbrıs Rum lideri üçlü bir toplantı yapılmasını önerdi. Ben de Kıbrıs Türk liderine danıştım. Bana, böyle bir toplantıyı anlamlı kılacak yeni bir öneri olup olmadığını sordu. Hristodulides’in Kıbrıs’taki son ikili görüşmede sunduğu önerileri yinelediğini söyledim. Bu çerçevede Erhürman, ilerleme için gerekli koşullar oluşmadığı sürece görüşmenin olumlu bir sonuç vermeyeceği değerlendirmesini yaptı" dedi.

New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan iki lider, Genel Sekreter Antonio Guterres ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristoduldis, Guterres'in "New York'ta üçlü veya çoklu bir görüşme olmayacak" açıklamasına karşın, New York'ta üçlü bir görüme talep etmişti.

Bunum üzerine Erhürman, yeni bir gelişme olmadığını öğrenmiş, bu teklifi reddetmişti.