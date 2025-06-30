Üstel’in ‘Polis Yasası’ ısrarı, gençlerin umudunu çaldı

Yüzlerce gencin ‘askerlik görevi’ kapsamında umut bağladığı; askerlikte bedelli ücretleri, muafiyet ve af düzenlemelerini içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, UBP içerisindeki kriz nedeniyle Meclisteki nisap krizine ‘kurban’ gitti.

Meclisin tatil öncesindeki son oturumuna bırakılan yasa tasarısının bugün onaylanması bekleniyordu.

Ancak UBP içerisinde yaşanan ‘Polis Yasası’ krizi nedeniyle Mecliste nisap krizi yaşandı, yasa onaylanamadı.

Yüzlerce genç, söz konusu tasarının yasallaşacağı umuduyla yurda geri dönüş dahil çeşitli planlar yapmıştı.

Bizzat Ünal Üstel’in talebiyle yasalaşması istenen ‘Polis Yasası’ndaki değişiklik, UBP içerisindeki bazı vekillerin reddiyle karşılaşmış durumda.

Polis Genel Müdürü’nün 30 Haziran’da emekliye ayrılması bekleniyor. Bu kapsamda, teşkilatın üst mertebesinde bazı terfiler yaşanması gerekiyor.

Teşkilatta, terfilere uygun isimler bulunmasına karşın bizzat Ünal Üstel'in, yeni bir "havuz" yaratıp, farklı isimleri terfiye uygun şartlara ulaştırmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Yasa tasarısı ile birlikte, halen yalnızca iki kişinin taşıdığı “Müdür Yardımcılığına atanabilir” yeterliliği 6 kişiye çıkarılacak.

Bu değişiklik, yalnızca belirli kişilerin önünü açmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle “kişiye özel düzenleme” eleştirilerine yol açtı.

Tasarıda, mevcut hizmet kurallarına bakılmaksızın 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacak yeni bir geçici madde yer alıyor. Böylece, belirlenen şartları sağlayan yeni isimlerin atanmasının önü açılacak.

Askerlik Yasası’na ilişkin değişiklik neler barındırıyordu?

“Yasa tasarısıyla birlikte birçok alanda düzenlemeye gidiliyor. İlk kez yasada açıkça tanımlanan “Kıbrıslı Türk anne-baba” ifadesi, yurttaşlık yasasıyla uyumlu hale getiriliyor. Yerleşme tanımı da güncellenerek, daha önce 90 gün olarak belirlenen kalma süresi 120 güne çıkarılıyor.

Tasarı, yurttaşlık hakkı kazanmış ve başka bir ülkede askerlik hizmetini tamamlamış olan bireylere askerlikten muafiyet tanınmasını da içeriyor. Bedelli askerlik ödemeleriyle ilgili olarak asgari ücret çarpanlarında düzenlemeye gidilerek; 10 kat 8 kata, 7 kat 5 kata ve 4 kat ise 4 kata indiriliyor.

Tıpta uzmanlık eğitimi alanlar için bedelli askerlik hakkı daha net hale getirilirken, yurtdışında bu eğitimi alanlara yönelik açıklayıcı bir hüküm de ekleniyor. Özel statüde bedelli askerlik yapacak kişiler içinse paralel bir ödeme düzenlemesi hazırlanıyor.

Tasarı ayrıca, yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki kişilere yönelik geçici bir af düzenlemesini de kapsıyor. Bu kişiler, silah altına alınmaksızın, belirlenen bedeli ödeyerek askerlik yükümlülüklerini yerine getirebilecek. Yükseköğrenim nedeniyle bedelli askerlik hakkını kazanan ancak süre aşımı nedeniyle bu hakkı kaybedenler için de, geçmişte olduğu gibi istisnai bir süre tanınması öngörülüyor.”