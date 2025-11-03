TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, BRT’de katıldığı 45+ programında partisinin vizyonunu ve ülke gündemini değerlendirdi.

“TDP olarak toplumun tamamını kucaklayan, merkez siyaseti güçlendiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği, sağlıkta kaliteli hizmet, yerel sermayenin güçlenmesi için çalışacağız. Ülkenin geldiği durum ise erken seçimi kaçınılmaz kılıyor.” dedi.

Çeler, “TDP artık eleştiren değil, çözüm üreten bir parti. Eğitimde ücretsiz ve kaliteli eğitim, sağlıkta sigorta hakkının tam karşılığını almak, yerel üretimi güçlendirmek önceliğimiz.” ifadelerini kullandı.

Hükümete de sert tepki gösteren Çeler, “Ünal Üstel seçimden kaçıyor çünkü seçilemeyeceğini biliyor. Maaşlar borçla ödeniyor, ilaç yok, hastaneler yetersiz. Bu tablo erken seçimi zorunlu kılıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman’a verdikleri desteğin pazarlık değil, ilkesel bir karar olduğunu belirten Çeler, “CTP ile kavga değil, iş birliği politikası yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TDP çözümle geliyor” diyen Çeler, enerjiden dijitale kadar birçok alanda adım atacaklarını belirtti: “Jeneratörlerin yenilenmesi, yatırımların güncellenmesi, hızlı ve ucuz internetin sağlanması, dijital diplomasiyle ülkemizin tanıtılması için çalışacağız.”