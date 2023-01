Üstel: “Erdoğan ile ortak kararlar aldık”

Başbakan Üstel, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi, sosyal konut projeleri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan tüm vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik kurumlarındaki tüm imkânlardan faydalanması konusunda ortak karar ürettikleri müjdesini verdi

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi, sosyal konut projeleri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan tüm vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik kurumlarındaki tüm imkânlardan faydalanması konusunda ortak karar ürettikleri açıkladı.

Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara’da Türkiye yetkilileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, davetlerinden dolayı da teşekkürlerini sundu.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yaklaşık bir saat süren "çok verimli ve samimi" bir toplantı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Üstel, görüşme sonrasında çok önemli adımların atılması konusunda ortak kararlar ürettiklerini kaydetti.

Ortak üretilen üç önemli "müjdeyi" paylaşan Üstel, bunlardan birincisinin Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda olduğunu vurguladı ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğini almış durumdayız. Konuya ilişkin adımları en kısa sürede atmaya başlıyoruz.” dedi.

Bir diğer konunun ise, Ada genelinde, özellikle gençlerin ihtiyacı olan sosyal konut projelerinin ivedilikle başlatılması olduğuna dikkat çeken Üstel, sosyal konut proje konusunu ele aldıklarını ve çok kısa bir süre içerisinde başlatacakları toplu sosyal konut projeleri ile gençleri ev sahibi yapacaklarını belirtti.

KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan tüm vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik kurumlarındaki tüm imkânlardan faydalanması konusunda da son derece önemli bir adım attıklarını dile getiren Üstel, konuya ilişkin çalışmaların hemen başlatılacağını kaydetti.

"Kısa, orta ve uzun vadeli projeleri gözden geçirdik"

Ayrıca heyetlerle yaptıkları temaslarda, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları ile alakalı, kısa, orta ve uzun vadeli projeleri gözden geçirme fırsatı bulduklarını dile getiren Üstel, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İşbirliği protokolünü de gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşmasında yer alan pek çok eylemi altı ay gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirdiklerini mutlulukla ifade etmek istediğini kaydeden Üstel, “Türkiye’mizin ülkemizin gelişimi için her alanda ortaya koymuş olduğu samimi destek devam ediyor. Bilinmelidir ki; attığımız her adım, gerçekleştirdiğimiz her proje ve eylem KKTC’yi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya doğru emin adımlarla götürmektedir. Biz hükümet olarak, ülkemizin gerek ekonomik gerekse fiziki ihtiyaçlarını, karşılamak ve halkımızı daha mutlu daha refah bir ülkede yaşatmak için tüm çalışmaları yapmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Ülkede yıllardır gündemde olan ancak farklı gerekçelerle gerçekleştirilmeyen reformları cesaret ve kararlılıkla gerçekleştirmek için gerekli adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini dile getiren Üstel, “bu süreç içerisinde anavatan Türkiye’nin desteği hep yanımızda olmuştur. Bugün de bir kez daha teyit ettik ki bu destek artarak devam etmektedir. İhtiyaç duyduğumuz her alanda anavatan Türkiye elindeki tüm imkanları seferber ederek KKTC’nin kalkınmasına yönelik tüm projelere destek vermektedir.” dedi.

Desteklerinden dolayı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’a, şahsı, hükümeti ve halkı adına bir kez daha teşekkürlerimi sunan Üstel, “Devam etmekte olan pek çok projemiz vardır. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yürütmüş olduğumuz projelerimize tam ve eksiksiz şekilde destek vermeye devam ediyor.

Ekonomi alanında, enerji alanında, eğitim alanında, Sağlık alanında, ulaştırma alanında projelerimiz hızla devam ediyor.

Önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde, hastane projelerimizi, yarım kalan ve devam eden yol projelerimizi, havalimanı projemizi, limanlarımızla ilgili yenileme projelerimizi ve diğer pek çok alandaki projelerimizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu.

"Hükümet istikrarlı bir şekilde görevine devam ediyor"

Hükümetin, istikrarlı bir şekilde görevine devam ettiğini dile getiren Üstel, “sıkıntıları birer birer aşmaya devam ediyoruz. Anavatan Türkiye’mizden aldığımız güçle büyük ve önemli projeleri teker teker hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün hükümet ortaklarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantılarda yeni ve büyük projeleri de ele alma fırsatımız oldu. Çok kısa bir süre içerisinde bunları da halkımızla paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs konusu…

Kıbrıs konusu ile alakalı olarak, ortaya koydukları iki devletli çözüm vizyonuna Anavatan Türkiye’nin tam ve eksiksiz desteğinin devam ettiğini görmenin kendilerine güven verdiğini belirten Üstel, “Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin vermiş olduğu bu büyük güçle, dünyada ben de varım demeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın BM genel Kurulunda yapmış olduğu KKTC’yi tanıyın çağrısı da bu anlamda çok önemlidir ve tarihi bir adımdır.” dedi.

"Bize düşen görev KKTC’yi dünyada yerini alacak bir devlet olarak hazır hale getirmektir"

Tüm bunlar ortada iken kendilerine düşen görevin, KKTC’yi dünyada yerini alacak bir devlet olarak hazır hale getirmek olduğuna dikkat çeken Üstel sözlerini şöyle tamamladı:

“Hükümet olarak bunun gereğini yaparak, kendi ayakları üzerinde duran, ekonomisi güçlü, fiziki altyapı ihtiyaçlarını karşılamış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini el birliği ile yaratacağız.

Bir kez daha bizlere ve halkımıza vermiş oldukları büyük destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan Tayyip olmak üzere Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a şahsım, hükümetimiz ve halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum.”