11 yaşındaki çocuklara ‘askeri gezi’

Ertuğrul SENOVA

Türk Maarif Koleji’nde (TMK) eğitim gören 11 yaşındaki 6’ncı sınıf öğrencilerinin, “askerle bağlarını güçlendirmek amacıyla” Lefkoşa’daki askerî birliğe götürülmesi, çocukların ellerinde silahlarla fotoğraflanarak okulun resmî sosyal medya hesaplarından paylaşılması kamuoyunda tepki yarattı.

Paylaşılan görüntülerde, küçük yaştaki çocukların nişan alır şekilde poz verdiği, ağır silahlar ve askerî teçhizat önünde fotoğraflandığı görülüyor.

Sosyal medyada yükselen eleştirilerin ardından söz konusu paylaşım TMK’nın resmî hesaplarından kaldırıldı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı TMK Müdürü Candan Kortay, “bu konuda konuşmak istemediğini” söyledi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Konudan haberim yok. Bakanlığın böyle bir eğitim politikası yok. Haftabaşı konuyu soruşturacağım” ifadelerini kullandı.

TMK’nın daha sonra sildiği paylaşımında, ziyaretin “Kıbrıs Türk mücadele tarihinin mevcut ve gelecek nesillere aktarılması” ve “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile bağların güçlendirilmesi” amacıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyordu.

Paylaşımda, öğrencilerin Dereboyu’nda bulunan 1. Piyade Alayı'na bağlı 3. Tabur'u ziyaret ettiği, silah ve teçhizat tanıtımı yapıldığı, dron uçurulduğu ve öğrencilere ikramda bulunulduğu belirtilmişti.