Üstel: "Deniz seferleri yarın yeniden başlıyor"
Ünal Üstel, sivil deniz seferlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
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Ünal Üstel, sivil deniz seferlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Yaşanan olay nedeniyle biletini aldığı halde yolculuğunu gerçekleştiremeyen kişilerin bilet haklarının korunmasına yönelik gerekli tüzük değişikliğinin bugün yürürlüğe girdiğini belirten Üstel, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
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