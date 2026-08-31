Omonia’dan Girne’deki gemi faciası için dayanışma mesajı: “Acınız acımızdır”

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Omonia spor kulübü, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından bir taziye ve dayanışma mesajı yayımladı.

Kulüp, yaşanan can kayıpları ve acı karşısında sınırların anlamsızlaştığını vurgulayarak yaşanan yası paylaştı.

​Açıklamada, felaketin yarattığı ortak kedere dikkat çekilerek, insani dayanışmanın her türlü siyasi ve fiziki ayrımın üzerinde olduğu ifade edildi.

​Omonia kulübü tarafından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

​"Vatanımızın yasa dışı işgali, halkımızın zorla bölünmesi; bu denli insani ve apaçık bir şeyi değiştiremez: acı ve kayıp karşısındaki dayanışmayı.

​Böyle anlarda sınırlar, milliyetler ya da ayrım çizgileri yoktur. Yalnızca yas tutan insanlar ve onların yanında duran insanlar vardır.

​Acınız acımızdır."