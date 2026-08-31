Başarır’dan 35 bin TL’lik Kıbrıs biletlerine tepki: “Vicdansızlık!”
Türkiye’de YENİ PARTİ Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Girne’de yaşanan facianın ardından Türkiye’den Kıbrıs’a yönelik uçak bileti fiyatlarının 35 bin TL seviyelerine kadar yükselmesine sert tepki gösterdi.
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Türkiye’de YENİ PARTİ Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Girne’de yaşanan facianın ardından Türkiye’den Kıbrıs’a yönelik uçak bileti fiyatlarının 35 bin TL seviyelerine kadar yükselmesine sert tepki gösterdi.
Facianın yarattığı büyük acı sürerken bilet fiyatlarındaki fahiş artışı “fırsatçılık” olarak nitelendiren Başarır, insanların yakınlarına ulaşma çabasının dahi kazanca dönüştürüldüğünü vurguladı.
Başarır, “Girne’de yaşanan büyük acının ortasında Türkiye’den Kıbrıs’a uçak bileti fiyatlarının 35 bin liralara çıkması fırsatçılıktan başka bir şey değildir” dedi.
Yaşananlara tepki gösteren Başarır, şu ifadeleri kullandı:
“İnsanların acısını, endişesini ve sevdiklerine ulaşma çabasını fırsata çevirmek tek kelimeyle vicdansızlıktır!”
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Etiketler : Ali Mahir Başarır