CTP Gençlik Örgütü: “İstifanız gerekiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Girne açıklarında yaşanan feribot faciasının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Facianın yalnızca adli değil, siyasi sorumluluklarının da bulunduğunu belirten CTP Gençlik Örgütü, “Bu düzenin siyasi sorumluluğunu taşıyanların da artık sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. İstifanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Bozduğunuz düzenin, çürüttüğünüz kurumların ve yıllardır görmezden geldiğiniz ihmallerin bedelini insanların canıyla ödemesinden bıktık.

Yaşanan bu facianın tüm yönleriyle derhal aydınlatılması, ihmali ve sorumluluğu bulunan herkesin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması elzemdir.

Ancak hesap vermek yalnızca adli sorumluluklarla sınırlı değildir. Bu düzenin siyasi sorumluluğunu taşıyanların da artık sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.

İstifan, istifanız gerekiyor.

Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kayıpların bir an önce bulunması ve ailelerine sağ salim kavuşmaları en büyük temennimizdir.

Başka canlar yitirilmeden; hesap verin, sorumluluk alın. İstifa edin.