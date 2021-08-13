Üstel: “Aşı belgesi sorunu bugün yarın çözülecek”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yurt dışında okuyan öğrencilerin yaşadığı ‘aşı belgesi’ sorunun bugün yarın çözüleceğini söyledi, “Eğer çözülmeyecekse tedbir uygulayacağız” dedi.

Üstel, “Geldiğimiz noktada yurt dışında okuyan öğrencilerin rahatça seyahat etmesini için girişimlerin neticesini alacağız. Bunun takibini her gün yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kurallara uymayan bir iş yerinin bugün kapanacağını da dile getiren Üstel, işyerinin isminin daha sonra açıklanacağını belirtti.

Kamuoyunda ‘denetim eksikliği’ konusunda yapılan eleştirilere de yanıt veren Üstel, “Denetim yetersizliği herkesin ağzında. Bölgedeki denetim yerel yönetim ve ilçe emniyet kurullarına ait. Biz zaman zaman takviye yaparız.” şeklinde konuştu.

Toplumun yüzde 55’inin halen aşılanmadığını kaydeden Üstel, “Hedef, süratli şekilde yüzde 70 oranına ulaşmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Üstel, bulaşın en çok 18-40‘lı yaşlardaki gençlerde görüldüğünü ifade ederek, en düşük aşılanmanın da söz konusu yaş aralığında görülüğünü belirtti.

Ünal Üstel’in açıklamalarının satır başları şöyle:

“Yüzdelik çok da korkunç değil. Güney Kıbrıs’a bakın. Test sayılarına, vaka sayılarına bakın. Biz onlardan çok daha iyi gidiyoruz. Eskiden 3 bin-4 bin test yapıyor, 40 vaka buluyorduk, şimdi 25 bin test yapıyoruz 140 vaka buluyoruz. Kimse kimseye sosyal mesafe nerede, masken nerede, kucaklaşmayalım demiyor. Bugün bir iş yeri kapanacak, adını daha sonra açıklayacağız. İçeri girecekler ya aşılı ya da PCR testli olacak dedik, düzenleme yaptık. İşveren bu kontrolü yapmaya mecburdur. Bazı kesimler yapıyor. Denetim yetersizliği herkesin ağzında. Bölgedeki denetim yerel yönetim ve ilçe emniyet kurullarına ait. Biz zaman zaman takviye yaparız.”

“Düğünlere kısıtlama getirdik, şikayet edildi, şimdi kucaklaşmalar var”

“Düğünlere kısıtlama getirmeye çalıştık. Bütün düğün merkezlerinden bir takım şikayetler geldi, değerlendirdik. Düğün sahipleriyle taahhütname yaptık. Şimdi düğünlerde sarılma var.

10 kişilik masada, 20 kişilik masada yenilip, içiliyor. Biraz da biz dikkat etmeliyiz. Bu tip olaylarda tesadüfen yapılan testlerde biri pozitif çıkar. Kiminle temas ettiğini söylemez. Pozitif şahıslar, temas ettiği kişileri saklıyor.

Buradan şunu söylemek istiyorum, pozitif olduğunuzda merkezleri lütfen arayın. Kendi kendinizi ihbar edin ya da komşular ihbar etsin. Semptomu ağır olanlar hastanede… Bunu insanlar çok ihmal ediyor, bu nedenle vakalar artıyor.”

“Akıncılar’da pozitif vakaya rastlandı, temaslılar söylenmedi”

“Akıncılar’da bir vatandaşın torunlarının birinde pozitif vakaya rastlandı. İnsanlar temaslıları söylemedi. Annesini, nenesini, dedesini aldık. Pozitif olduğunuz gün, telefon numaraları ve isimleriyle bize bildirin.”

“Ülke çok fakirleşti”

“Ülkeyi kapatmamak adına sağlık çalışanları gece gündüz çalışıyor. Ülke çok fakirleşti. Neden? Kapanmalardan dolayı. Geçtiğimiz yıl turizm hiç olmadı, okullar kapandı. Turizmi yüzde 50 ile çalıştırıyoruz.”

“Yurt dışında okuyan öğrencilerle ilgili sorun bugün yarın çözülecek”

“Öneriler yaptık, olaya müdahil olduk. Şu anda görüşüyoruz. Ortak bir noktada buluştuk gibi, onların kabul etmesini bekliyoruz. Ada Pass ile güneye gidip, dolaşabiliyorsunuz. Bu siyasi bir sorun. Bu sorun bugün yarın çözülecek. Cevap bekliyoruz. Eğer çözülmeyecekse tedbir uygulayacağız. Geldiğimiz noktada yurt dışında okuyan öğrencilerin rahatça seyahat etmesini için girişimlerin neticesini alacağız. Bunun takibini her gün yapıyoruz.”

“Türkiye’ye okumaya gidecek öğrenciler, 3. dozunu orada yapabilir”

“Elimizde bol miktarda aşımız var. Her hafta aşı geliyor, her türlü aşımız elimizde var. Öğrencilerimiz seyahat edecekse onlara kriterleri tutuyorsa, 4 ayı tamamlamış ve 3. dozu alması gerekiyorsa bunu yaparız. 38 aşı merkezimi var, yurt dışına gidecekse bu aşıyı yaparız.

Türkiye’ye okumaya gidecek öğrenciler, 3. dozunu Türkiye’de yapabilir. Bu konuda sorun yok. “

Aşı karşıtlığı…

“Hem ülkede hem dünyada aşı karşıtı olan insanlar var. Şu anda pandemide yatan kişilerin 15’i aşılı, 45’i aşısız. Aşılı olanların çoğu hastalığı semptomsuz geçiriyor. Aşılı olanlar virüse yakalandığında semptomları hafif geçiyor. Aşının ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor.”

“Toplumun yüzde 55’i halen aşılanmadı”

“Toplumun yüzde 55’i halen aşılanmadı. 12 yaş üzeri kişilerin ise yüzde 50’si aşılanmadı. Hedef, süratli şekilde yüzde 70 oranına ulaşmak istiyoruz. Bulaş en çok 18-40‘lı yaşlardaki gençlerde görülüyor. En düşük aşılanma da bu yaş aralığındaki gençler.”