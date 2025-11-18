Ünlü Alman Caz Triosu Tango Transit yeniden tasarladıkları Halk Şarkıları’nı Kıbrıs'ta müzikseverlere sunacak

Bu yılki Alman Dili Haftaları'nın müzikal olarak öne çıkan etkinliği olan ünlü Alman caz üçlüsü Tango Transit'in Halk Şarkıları’nı yediden tasarladığı sıra dışı konseri 19 Kasım 2025 Çarşamba akşamı Lefkoşa’nın güneyindeki Kasteliotissa Ortaçağ Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Martin Wagner (akordeon), Hanns Höhn (bas) ve Andreas Neubauer (davul) tarafından oluşturulan üçlüye Kıbrıslı müzisyenler Ermis Michael (gitar) ve Vassilis Philipou (ses, ney) de eşlik edecek. Tüm dünyada olduğu gibi her yıl Kıbrıs’ta da gerçekleşen ve Almanya, İsviçre ve Avusturya Büyükelçilikleri’nin işbirliğinde, Goethe Enstitüsü’nin desteğiyle hayata geçen organizasyonda film gösterimlerinden müziğe, çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlerden kitap tanıtımına ve panele uzanan çok çeşitli bir program yer alıyor.



Almanca konuşulan ülkelerden gelen zengin halk ve çocuk şarkıları geleneğini şaşırtıcı ve özgün şekillerde yeniden yorumlayacaklar

Müzisyenler konserde Almanca konuşulan ülkelerden gelen zengin halk ve çocuk şarkıları geleneğini -Almanya, Avusturya ve İsviçre'de bilinen ve sevilen melodileri- keşfedecek ve bunları şaşırtıcı ve özgün şekillerde yeniden yorumlayacaklar. Tanıdık melodiler konserde caz, rock, funk ve dünya müzikleriyle harmanlanmış neşeli, virtüöz, tutku dolu ve enerjik ses manzaralarına dönüşüyor.



Geleneği modernlikle, yerel sesleri de açıklıkla birleştirerek adeta bir köprü oluşturacaklar

Kıbrıslı müzisyenler Ermis Michael (gitar) ve Vassilis Philipou (ses, ney) ile birlikte Kıbrıs halk şarkılarının benzersiz caz yorumlarını sunacakları bu müzikal köprü niteliğindeki benzersiz iş birliğinde geleneği modernlikle, yerel sesleri ise açıklıkla birleştirerek gerçekten eşsiz bir konser deneyimi ortaya çıkacak.



Heyecan verici canlı performansları ve yenilikçi-şiirsel tarzlarıyla ün kazandılar

Avrupa ve dışındaki ülkelerde 500'den fazla konser veren üçlü, heyecan verici canlı performansları ve yenilikçi tarzlarıyla ün kazandı. Eleştirmenler, üçlünün sanatlarını "En iyi anlamıyla müthiş iyi müzik - nefes kesici bir virtüözlük, ritmik hassasiyet ve dinleyicileri büyüleyen bir enstrüman ustalığı" olarak tanımlıyor. Konserleri, hem heyecan verici hem de duygusal olarak etkileyici olmalarıyla, güçlü olduğu kadar incelikli ve şiirsel bir tarzla beğeni topluyor. Tango Transit, geleneksel şarkıları çağdaş, canlı ve karşı konulmaz derecede ilgi çekici bir şeye dönüştürerek halk müziğini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı başardı.

Tango Transit Konserine giriş ücretsiz olup sınırlı oturma kapasitesi bulunmakta ve ilk gelenin oturacağı bir formatta düzenlenmektedir. Web Sitesi Bağlantısı: Trio Tango Transit

Yer: Kasteliotissa Ortaçağ Salonu, Lefkoşa

Tarih: 19 Kasım 2025 Çarşamba

Saat: 20:30