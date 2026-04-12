“Ünal Bey kelime oyununa merak saldı anlaşılan!”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığına ilişkin düzenleme ve Meclis gündemine dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Şahali, Üstel’in açıklamalarının yalnızca yasa geri çekildi anlamına gelmediğini belirterek, kullanılan ifadelerin kamuoyunda farklı anlamlara çekildiğini ifade tti.

Başbakanın, hayat pahalılığına ilişkin düzenlemenin bu haftaki Meclis gündeminden çıkarılarak bir sonraki oturuma ertelendiği ve Meclis çalışmalarının bölgedeki gelişmelere göre yeniden takvimlendirileceği yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Şahali, bunun Meclis’in çalıştırılamadığı bir duruma işaret edip etmediğini sorguladı.

“Bu, ‘nisap yok, Meclis’i açamayacağım, haftaya bakarız’ demek mi?” ifadelerini kullanan Şahali, Meclis’in mevcut durumda fiilen işlevsiz bırakıldığını söyledi.

Meclis’in oturum halinde olması nedeniyle yeni yasa görüşemediğini ve denetim faaliyetlerini sürdüremediğini belirten Şahali, hükümetin tutumunun belirsizlik yarattığını ifade etti.

Açıklamasının sonunda Şahali, “O zaman Ünal Bey nereye koşuyor?” diye sordu.