Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali tüm güzellikleriyle 28 Kasım’da başlıyor

VIII. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, 28–30 Kasım 2025 tarihlerinde Bademliköy (Loutros) ve Lefke’de gerçekleşecek. 3 gün sürecek etkinlik şairleri, şiir severleri, hayal kuranları ve sözcüklerin dostlarını- yeniden şiirin ve müziğin doğa ve tarihle içiçe geçtiği bir programa katılmaya davet ediyor. 29-30 Kasım tarihlerinde Ledra Palace’tan Lefke’ye ücretsiz ulaşım sağlanacaktır (Kalkış: 09:30). Kontenjanımız kısıtlı olduğundan yerinizi ayırtmak için 0090 533 883 2010 numaralı hattan arayarak veya WhatsApp üzerinden festival ile iletişime geçilebilir. Yurt dışından 10 şair ve Kıbrıslı 43 şair ile onlarca müzisyenin sahne alacağı, bölge okullarındaki öğrenciler ve öğretmenlerin aktif katılımı, paneller ve gezilerle dopdolu, herkesin edebiyata, şiire, müziğe doyacağı bir festival hazırlayan Düzenleme Komite üyeleri herkesi festivale davet etti.



Şiiri, hafızayı ve Fikret Demirağ’ın mirasını birlikte yaşatan festival

Festival, Fikret Demirağ Şiir Festivali Düzenleme Komitesi tarafından, (Lefke Belediyesi, Kıbrıs sanatçı ve Yazarlar Birliği, Lefke Turizm Derneği, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği, KTEZO, KTEZO, Işık Kitabevi, KT Karikatürcüler Derneği, Master-Cyprus) iş birliğiyle düzenlenmekte ve UNFICYP, Institute Cervantes ve İspanya Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

Detaylara https://www.facebook.com/share/p/17bJPSDcDG/ üzerinden ulaşılabilecek.