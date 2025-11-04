CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin yaşadığı yönetim krizini gündem değiştirmeye çalışarak geçiştirdiğini söyledi. Barçın açıklamasında, “Hükümet yaşadığı ülkeyi yönetememe krizini softa şaşırtması ile gündemi değiştirerek geçiştirmeye çalışmaktadır.” dedi.

Halka yanlış bilgi verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Barçın,

hükümetin nisap krizine ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, “Hükümette yaşanan kriz nedeniyle nisabı sağlayamamaları sonrası basın açıklaması yapıp, bu basın açıklamasında da CTP 50 yıllık teamülü bozmuştur demek halla yanlış bilgi vermektedir.” dedi.

2017 yılına ait Meclis tutanaklarını hatırlatan Barçın, “Aşağıdaki tutanaklarda da görüldüğü üzere 2017 yılında UBP Hükümeti, denetim günü bilerek nisap vermemiş ve denetim faaliyeti bilerek UBP tarafından yaptırılmamıştır.” sözlerini kaydetti.

Barçın, “Lütfen bundan sonra bir açıklama yaparken araştırıp yapın. CTP olarak çağrımız nettir! Ülkenin önünü açın, 22 Mart 2026’da erken genel seçim kararı alın.” diye konuştu.