“Ülkemizi sorma gir hanına çevirdiniz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, son haftalarda yaşanan şiddet olayları, trafik kazaları ve iş cinayetlerinin toplumda can güvenliği endişesini daha da artırdığını belirterek UBP-DP-YDP Hükümeti’ne tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, "Son birkaç hafta içinde KKTC'de şahit olduğumuz olaylar maalesef halkımızın can güvenliği endişesini daha da artırmıştır" ifadelerini kullandı.

Kadınlara yönelik şiddet ve taciz olaylarının yanı sıra, kaza değil cinayet niteliği taşıyan trafik kazaları ile iş kazalarının ülkeyi huzur ortamından uzaklaştırdığını vurgulayan Bengihan, "Bir zamanlar huzur ile anılan ülkemiz maalesef derin bir kaos ortamına dönüştürülmüştür" dedi.

Yanlış nüfus ve muhaceret politikalarının bugün yaşanan sorunların temel nedenlerinden biri olduğunu belirten Bengihan, "Uzun yıllar boyunca izlenen yanlış nüfus ve muhaceret politikaları sonucu ülkemiz sorma gir hanına dönmüş, demografik yapımız değiştirilmiştir. Denetimsizlik nedeniyle insanlarımız sokakta, iş yerinde, markette, trafikte, denizde, hatta hastanede her an ne ile karşılaşacağını bilmeden can güvenliği endişesi içinde yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

UBP-DP-YDP Hükümeti’ne tepki gösteren Bengihan, yaşanan olumsuzluklara rağmen suçun, şiddetin ve iş kazalarının önlenmesine yönelik etkili politikalar geliştirilmediğini savundu. "UBP-DP-YDP Hükümeti, şiddeti, suçları ve iş kazalarını önleyici politikalar geliştirmek yerine muhaceret afları ve ceza indirimleriyle seçim kazanma hesabı yapmaktadır" diyen Bengihan, hükümetin halkın güvenliğini göz ardı ettiğini söyledi.

Hükümete çağrıda bulunan Bengihan, "Halkın can güvenliğini ciddiye almayan, derdini dert etmeyen sorumsuz ve gailesiz UBP-DP-YDP Hükümeti'ni içinde bulunduğu gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.