UKÜ’de Bilim Diplomasisi ve TÜBA konulu konferans düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in katılımıyla Bilim Diplomasisi ve TÜBA konulu konferans düzenlendi.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, konferansın açılış konuşmasını yapan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, yeni akademik yıla umut, heyecan ve sorumluluk duygusu ile başladıklarını ifade etti. Üniversitelerin sadece bilgi ve beceri kazandıran kurumlar değil, vicdanın, ahlakın ve insani değerlerin öğrenildiği mekanlar olduğunu kaydeden Çelebi, "Bizim amacımız, öğrencilerimize yalnızca bir meslek kazandırmak değil, onlara etik, vicdanlı ve sorumluluk bilinci kazandırmaktır. Çünkü bilgi ancak vicdanla birleştiği zaman anlam kazanır.” şeklinde konuştu.

Şeker: “Üniversitelere bir şey olmayacak, yeter ki doğru stratejiler ile ilerlesinler”

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, konuşmasında TÜBA’nın geçmişini, yapılan çalışmaları ve akademinin geleceğini anlattı. Akademisyenliğin kendini adamış bir hayat anlamı taşıdığına vurgu yapan Şeker, bunun yanı sıra bir akademisyenin insanların hayatına dokunabilmesinin öneminin altını çizdi. Yapay zekanın hızlı gelişimine de değinen Şeker, “Özel sektör ve eğitimciler yaklaşık 15-25 yıllık bir geçmişi olan yapay zekayı tanımada geç kaldı.” dedi.

“Üniversitelere bir şey olmayacak, yeter ki doğru stratejiler ile ilerlesinler. Mesleklerine bir şey olmayacak, yeter ki alanında yetkin isim yetiştirsinler.” ifadelerini kullanan Şeker, yapay zekanın gelişimi ile birlikte alan uzmanlığının son derece önemli hale geleceğini vurguladı.