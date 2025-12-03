UKÜ, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 22 Mayıs Cuma Günü Yapılacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı (ÖYBSS), 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 10.00–12.30 arasında tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınav, UKÜ Kampüsü ve Gazimağusa Meslek Lisesi’nde yapılacak olup; tüm lise mezunu veya bu yıl mezun olacak KKTC vatandaşları ile lise eğitimini (4 yıl kesintisiz) KKTC’de tamamlamış T.C. vatandaşı öğrenciler başvuru yapabilecek.

ÖYBSS sonuçlarına göre aday öğrenciler, 12 fakülte, 4 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 63 lisans ve 7 ön lisans programına çeşitli burs olanaklarıyla kayıt hakkı elde edecek. Ayrıca belirlenen kontenjanlar doğrultusunda GCE A Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O Level sınav sonuç belgeleriyle de tüm programlara kayıt kabul imkânı sağlanacak.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, sonuçlarına göre %100, %75, %50 ve %25 oranlarında eğitim bursu almaya hak kazanacak. Bunun yanında, kazanılan burslara ek olarak akademik başarı bursu, sporcu bursu, mezun bursu, aile indirimi ve öğretmen, Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Komutanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli ile bu personelin çocuk ve eşlerine sağlanan ek burs ve indirimlerden de yararlanılabilecek.

Son başvuru: 21 Mayıs 2026

Aday öğrenciler, 21 Mayıs 2026 tarihine kadar sınav başvurularını çevrim içi olarak www.ciu.edu.tr/oybss üzerinden yapabilecek. Dileyen adaylar, UKÜ Tanıtım Müdürlüğü’nden yüz yüze veya belirli tarihlerde liselerde kurulacak UKÜ tanıtım stantlarından da başvuru yapabilecek.

Detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Öğrenci Hizmet Binası 1. Kat Tanıtım Müdürlüğü’nü ziyaret edebilir veya 0392 671 11 11 (dâhili 2073) ve 0548 858 96 47 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirler.