Seyahat etmek için en kolay yöntem uçak biletidir. Hem yurt içi hem yurt dışı yolculuklarında en hızlı seçenektir.

Türkiye’nin hemen hemen her köşesine ve dünyanın tüm noktalarına uçak bileti alarak son derece hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hava yolu şirketi ya da seyahat acentesinden satın alınan belge ya da elektronik kayda uçak bileti adı verilir. Türkiye’nin hemen hemen her köşesine ve dünyanın tüm noktalarına uçak bileti alarak rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hava yolu şirketi ve seyahat acentesi tarafından her gün çok sayıda satılan uçak biletleri, firmalar arasında bir rekabet ortamı oluşturur.



Uçak bileti fiyatları genelde bilet tarihine, saatine, kalkış-iniş havalimanına ve hava yolu şirketine göre farklılık gösterir. En hızlı ulaşım yolu olması otobüs gibi ulaşım seçeneklerine göre fiyatlarının biraz daha tuzlu olmasına neden olur. Ucuz uçak bileti satın alarak seyahat etmek isteyenler, Türkiye’de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin ya da seyahat acentelerinin sunduğu fiyatları ve uçak sefer saatlerini tek sayfada bir araya getiren Bilet Dükkanı’nı ziyaret ederek, diledikleri güzergah için uçak bileti satın alabilirler.



En uygun fiyatlı THY, Pegasus, AnadoluJet uçak bileti fiyatları için Bilet Dükkanı, web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Çok sayıda fırsatın yanında cebinizi rahatlatacak kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.

Uçak Bileti Fiyatları Ne Kadar?

Seyahatin ilk adımını atacak olan yolcular uçak bileti fiyatları için sık sık araştırma yapar. Diğer ulaşım yollarına göre çok daha hızlı ve kolay olmasının yanı sıra fiyat olarak daha yüksektir. Satın alma işlemi yaparken hata yapmamak için dikkat den yolcuları ödeme yöntemi kolay Bilet Dükkanı bekliyor. Güvenli ödeme fırsatı yanında avantajlı kampanyaları ile uygun uçak bileti fiyatları seyahat planı yapan yolcuların dikkatini çeker.

​​Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Türkiye’de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin uçak sefer saatlerini ve bilet fiyatlarını tek sayfada listeleyen ve fiyatlar arasında karşılaştırma yapmanızı sağlayan Bilet Dükkanı, uçak bileti fiyatları konusunda da yardımcı olur. Peki en güvenilir şekilde uçak bileti satın alması nasıl yapılır?

Ana sayfada bulunan ‘Uçak Bileti’ seçeneğine gidin,

Karşınıza çıkan arama motoruna ise seyahat etmek istediğiniz lokasyon ve tarih bilgilerini girin,

Havalimanı, hava yolu şirketi, gidiş saati, yolculuk süresi, aktarma durumu, bagaj ve fiyat bilgilerini detaylı bir şekilde ekleyin,

Otomatik olarak yönlendirileceğiniz ‘Ödeme Sayfası’ üzerinden, banka kartı ya da kredi kartı bilgilerinizi girin ve güvenli ödeme yapın,

Uçak bileti satın alma işlemleriniz tamamlandığında uçuş bilgileriniz SMS ve e-posta yoluyla tarafınıza gönderilecektir.