“UBP'li vekiller denetim günlerinde Meclise gelmek zorunda değildir”

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Meclis’te yaşanan nisap kriziyle ilgili açıklama yaptı.

Atun açıklamasında, “Bazı milletvekillerinin yurt dışında olduğunun bilinmesine rağmen nisap krizi varmış gibi algı yaratılıyor.” diye konuştu. Atun, “1 DP’den 3 de UBP’den vekilin yurtdışında olduklarının bilinmesine rağmen nisap krizi var gibi gösteriyorlar. Kaldı ki denetim günlerinde UBP’li vekillerin Meclise gelme zorunluluğu yok.” ifadelerini kullandı.

Dün de yaşanan nisap krizinin hatırlatılması üzerine Atun, “Bir nisap krizimiz yok. Seçimlerden yeni çıktık. Grup toplantımızı da yaptık.” diye konuştu.