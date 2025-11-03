UBP’de kriz derinleşiyor: Hükümet Meclis’i bile toplayamadı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) sular durulmuyor. Seçim yenilgisinin yarattığı sarsıntı, parti içinde açık bir hesaplaşmaya dönüşürken, hükümetin yönetim kapasitesi de sorgulanır hale geldi.

UBP’de son günlerde artan iç tartışmaların ardından bugün Meclis Genel Kurulu da toplanamadı. Saat 10.00’da başlaması planlanan oturum, hükümetin yeterli nisabı sağlayamaması nedeniyle açılamadı. İlk sayımda milletvekili sayısının 18’de kaldığı, daha sonra 25’e yükselmesine rağmen gerekli çoğunluğun sağlanamadığı öğrenildi. Meclis, 15 dakikalık aranın ardından yeniden toplanmayı denedi ancak oturum yapılamadı.

Bu gelişme, seçim yenilgisi sonrası parti içinde büyüyen çatlağın artık hükümetin işleyişine de yansıdığı yorumlarına yol açtı.

Taçoy’dan sert çıkış: “UBP korku ile yönetilen bir parti olmamıştır”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, parti yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürerek “UBP korku ile yönetilen bir parti olmamıştır, olmayacaktır” dedi. Taçoy, son üç seçimde alınan yenilgilerin nedenlerinin açıkça konuşulması gerektiğini belirterek, “Sorunların üstü örtülmemeli, tabanın sesi bastırılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Parti yönetiminden disiplin vurgusu

Öte yandan UBP Genel Sekreterliği ve ilçe başkanlıkları, özellikle Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın Genel Başkan Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerine karşı ortak bir bildiri yayımlayarak, “UBP’nin birlik ve bütünlüğüne zarar veren davranışlara göz yumulmayacaktır” açıklamasında bulundu.

Üstel: “Konuşarak geleceği şekillendireceğiz”

Parti içindeki gerilimlerin odağındaki Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel ise seçim yenilgisini kabul ederken, “farklı bir yöntem” izlediğini söyledi. Üstel, “Herkesin eleştirisini gönül rahatlığıyla yapabilmesini istiyorum. UBP konuşarak, tartışarak geleceği şekillendirecektir” ifadelerini kullandı. Ancak Üstel’in “erken seçim yok” vurgusu, değişim isteyen kanat tarafından tepkiyle karşılandı.

Bütçe ve kurultay süreci tehlikede

UBP’de yaşanan kriz, yaklaşan bütçe görüşmeleri öncesi hükümetin meclis çoğunluğunu dahi sağlayamamasına neden olurken, parti içi çekişmelerin kurultay sürecini de riske attığı değerlendiriliyor.

Parti kulislerinde, Üstel yönetiminin “yenilgiyi örtbas etmeye çalıştığı” iddiaları konuşuluyor.

Siyasi gözlemciler, “UBP’deki bu dağınıklık hem hükümetin hem de bütçe sürecinin sürdürülemez hale geldiğinin göstergesi” yorumunda bulunuyor.