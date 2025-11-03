“UBP içinde yaşanan birtakım sıkıntılar olabilir. Bu UBP’nin iç meselesidir”

Meclis kürsüsünde konuşan Başbakan Ünal Üstel, UBP-YDP-DP hükümeti kurulduğu günden bugüne kadar halka ne söz verdiysek hiçbirini havada bırakmadık iddiasında bulundu.

Hükümette oldukları dönem boyunca yapılan icratlardan bahseden Üstel, “UBP Milletvekilleri birbiri ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bugün Meclis geç açılmış olabilir. Biz her Pazar günü kamuoyuna açıklamam olur. Ama hiçbir zaman CTP’nin içine karışmak gibi bir niyetim olmadı. Bizim UBP içinde yaşanan bir takım sıkıntılar olabilir. Bu UBP’nin iç meselesidir. Kendi içimizde çalışır ve çözeriz.” diye konuştu.

Üstel, Erkut Şahali’nin erken seçim çağrısına yönelik verdiği cevabında “UBP bugüne kadar hiçbir seçimden kaçmadı ve kaçmaz. Seçimin tarihi 2027 Ocak. Ama eğer şartlar öyle bir getirirse 2026’da da yapacağız. O kararı UBP, YDP ve DP verir. Hiçbir çekincemiz yoktur, olmayacak da.” ifadelerini kullandı.