Türkiye, toplam 44 Eurofighter savaş uçağı alacak

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daveti üzerine ilk kez Türkiye'ye gelen Britanya Başbakanı Keir Starmer, Ankara'daki görüşme sonrası iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma ile Türkiye, İngiltere'den 20 Eurofighter alacak. Katar ve Umman'dan da alınacak uçaklarla toplam 44 Eurofighter alınmış olacak. Starmer ile ortak toplantıda konuşan Erdoğan, "Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum" dedi. Starmer ise, "Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz. Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğini artıracak" dedi.

Erdoğan ve Starmer'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmanın imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, "Türkiye İngiltere'den 20, Katar'dan 12, Umman'dan 12 Eurofighter alacak. Sayılar artabilir. Uçakların önümüzdeki yılın başında gelmesi bekleniyor" dedi. " açıklaması yaptı.