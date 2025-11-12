“Türkiye her zaman komşumuz olacak, AB’ye yakın bir komşu tercih ederim”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Financial Times’tan Henry Foy ve Eleni Varvitsioti’ye verdiği röportajda, Kıbrıs’ın Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerine dair yaklaşımında değişikliğe gittiklerini söyledi.

“Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Türkiye her zaman Kıbrıs’ın komşusu olacak” diyen Hristodulidis, “Bu nedenle Avrupa Birliği’ne yakın bir komşuyu tercih ederim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın, Ocak 2026’da Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı devralacağını anımsatan Kıbrıslı Rum lider, bu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan veya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı gayriresmî AB toplantılarına davet etme fikrini yeniden gündeme getirdi.

“Bu sadece Kıbrıs’ın değil, AB’nin başkanlığı olacak,” diyen Hristodulidis, böyle bir adımın “AB-Türkiye ilişkileri açısından olumlu bir mesaj vereceğini” söyledi.

Kıbrıslı lider, ayrıca Tufan Erhürman’ın Kıbrıs’ın kuzeyinde “çözüm yanlısı” bir lider olarak seçilmesinin ardından barış görüşmelerinin yeniden başlaması gerektiğini belirtti, görüşmelerin 2017’de Crans-Montana’da yapılan müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini vurguladı:

“O kadar yaklaştık ki… Eğer kaldığımız yerden başlarsak bu mümkün olabilir.”

Hristodulidis, eski AB Komiseri Johannes Hahn’ın özel temsilci olarak atanmasını memnuniyetle karşıladığını da belirtti.

Brüksel’in masada yer alması gerektiğini söyleyen Kıbrıslı lider, “Ankara’yı ikna edecek güçlü teşvikleri yalnızca AB sunabilir” dedi.

AB-Türkiye ilişkilerinde “güven inşası” için küçük adımlar öneren Hristodulidis, Türk iş insanlarına vize serbestisi sağlanabileceğini, buna karşılık Türkiye’nin Kıbrıs bayrağı taşıyan gemilere bir limanını açabileceğini söyledi.

Kıbrıslı Rum lider, “1987’den bu yana hiçbir Kıbrıs bandıralı gemi Türkiye’ye yanaşamıyor. Küçük ama anlamlı adımlar atabiliriz” dedi.