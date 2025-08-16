Trump ve Putin görüşmesinden sonuç çıkmadı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği zirve, dünya gündeminin en önemli başlıklarından biri oldu. Zirvede somut bir ilerleme kaydedilememesi dikkat çekerken, bazı basın kuruluşları buluşmayı “Putin açısından diplomatik bir zafer” olarak değerlendirdi.

ABD Basını: “Kırmızı halı, ama sonuç yok”

Amerikan basını, zirvede anlaşmaya varılamamasını ön plana çıkardı.

The Wall Street Journal, “Trump Putin’e kırmızı halı serdi, karşılığında çok az şey aldı” manşetini attı.

The New York Times, “Trump ve Putin dostluk gösterisi yaptı, ama anlaşma olmadan geri döndüler” ifadelerini kullandı.

New York Post, görüşmenin ardından Ukrayna konusunda hâlâ “çıkmaz noktaların” bulunduğunu yazdı.

Associated Press (AP) ise kırmızı halı töreni, başkanlık limuzini ve askeri uçuş gösterisi gibi detaylara vurgu yaptı; “somut anlaşma sağlanamadı” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Basını: “Putin için halkla ilişkiler zaferi”

Avrupa basını ise zirvenin diplomatik boyutunu öne çıkardı.

The Guardian, “Ukrayna’da ateşkes yok, ama Putin için bir halkla ilişkiler zaferi” başlığını kullandı. Sky News, “Trump televizyon için hazırlanmış bir zirve düzenledi, ancak Putin ipleri elinde tutan kişi gibi görünüyordu” yorumunu yaptı.

El Pais, “Trump’ın jestleri Putin’i yumuşatmadı” değerlendirmesini yaptı.

Le Monde, “Alaska zirvesi: Diplomatik gösteri, sıfır sonuç” ifadesine yer verdi.

Der Spiegel ise, “Trump geri adım attı, Putin zafer kazandı” analizini paylaşarak Ukrayna için olumsuz bir tablo çizdi.

Rusya ve Ukrayna basını:

Ukrayna merkezli Kyiv Independent, zirveyi “Trump ve Putin, Ukrayna’daki savaşı sona erdirme konusunda anlaşmaya varamadı” başlığıyla duyurdu.

Rusya’nın resmi gazetesi Rossiyskaya Gazeta, zirveyi “Alaska’daki tarihi diyalog yeni bir sayfa açıyor” sözleriyle öne

çıkarırken, Kommersant ise “Putin ve Trump konuştu, Dünya bekliyor” başlığını tercih etti.

Ortadoğu ve Asya basını da yakından takip etti

Katar merkezli Al Jazeera, “Trump ve Putin görüşmesi: Anlaşma yok” ifadesine yer verdi.

Hindistan’dan Times of India, “Alaska Zirvesi: ‘The Beast’ arabasıyla yolculuk, ‘verimli’ görüşmeler, ancak Ukrayna konusunda anlaşma sağlanamadı” başlığıyla zirveyi aktardı.

Japon Kyodo Haber Ajansı ise, “Trump-Putin zirvesi Ukrayna'da ateşkes konusunda anlaşma sağlanamadan sona erdi” değerlendirmesinde bulundu.