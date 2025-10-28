Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı “Trafik Can Almaya Devam Ederken Hükümet Ne Yapıyor” başlıklı güncel konuşmasında, hükümeti trafik güvenliği konusunda duyarsız kalmakla eleştirdi.

“Hükümet seyretmeyi sürdürüyor”

Özuslu, ülkede trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, hükümetin bu konuda herhangi bir vizyon ya da somut adım ortaya koyamadığını söyledi.

“Ülkenin ve toplumun sorunlarına duyarlı olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir hükümet iş başındadır. Trafikte de ne yazık ki canlar gitmeye devam ediyor, hükümet seyretmeyi sürdürüyor.” diyen Özuslu, 1975’ten bugüne kadar 2 bin 40 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Özuslu, sadece bu yıl içinde 38 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Son 35 ayda 136 can kaybettik. Yani istatistiğe vurduğumuzda trafikte her hafta bir can kaybediyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Trafikteki kayıplar ciddi hatalar zincirinin sonucu”

Trafik kazalarında yaşanan ölümlerin “çok ciddi bir hatalar zincirinin” sonucu olduğunu, hükümetin yıllardır herhangi bir yol güvenliği çalışması yapmadığını belirten Özuslu, “Defaatle vizyon eksikliğine dikkat çektik. Trafikte ölümlü kazaların azalması için en ufak bir çalışma yapılmadı.” şeklinde konuştu.

Özuslu, 2005 yılından bu yana uygulanan sabit radar sisteminin başlangıçta devletin gelir elde etmesi için değil, tehlikeli yollarda sürat azaltıcı caydırıcı bir önlem olarak tasarlandığını hatırlattı; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın göreve gelmesiyle sistemin bozulduğuna dikkat çekti.

Özuslu, “Arıklı önce sabit radarların cezalarını dağıtmadı, ardından mevcut sistemi yenisiyle değiştireceğim diyerek Türkiye’den farklı bir şirketle anlaştı. Yeni getirilen yapay zekâ destekli radarlar çalıştırılamadı, sonrasında da sökülmek zorunda kalındı.” ifadelerini kullandı.

“Yeni radarlar çalışıyor mu?”

Konuyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını belirten Özuslu, hükümete ve ilgili bakana şu soruları yöneltti:

“Yeni radar kameraları şu anda çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa son 1 ayda ne kadar ceza kesildi? Bu cezalar ilgili sürücülere nasıl ibraz edildi ve miktarı ne kadar?”

Milletvekili, söz konusu soruların kamuoyunun da yanıt beklediği temel konular olduğunu ifade ederek, “Bunlar bilinmediği için soruyorum.” dedi.