Trafiğe bir can daha: Motosiklet sürücüsü Raif Mavideniz yaşamını yitirdi

Mağusa’da Patates Ambarları Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Raif Mavideniz yaşamını yitirdi. Motosiklete arkadan çarpan aracın kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü ise kaza yerinden isim ve adres bildirmeden ayrıldı.

Kaza, bugün saat 12.07 sıralarında Patates Ambarları Yolu üzerinde meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, yönetimindeki SH 090 plakalı araçla Tepe istikametinden 15 Ağustos Bulvarı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçti.

Araç, aynı istikamette seyreden ve yolun sağ şeridine geçerek yol kenarında bekleyen Raif Mavideniz (E-23) yönetimindeki AA 348 Y plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Raif Mavideniz kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan Mavideniz, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mavideniz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sürücü aranıyor

SH 090 plakalı aracın sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden isim ve adres bildirmeden ayrıldığı belirtildi.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün arandığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.