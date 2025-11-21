Tozlu havanın etkisi salı gününe kadar sürecek
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika’dan taşınan tozun salı gününe kadar etkili olacağını duyurarak, hassasiyeti olan vatandaşları uyardı.
A+A-
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika’dan taşınan tozun salı gününe kadar etkili olacağını duyurarak, hassasiyeti olan vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Dairesi’nden yayımlanan uyarıya göre, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün saat 12.00’den salı gece yarısına kadar hava kirliliği yaratması bekleniyor.
Tozlu hava 18 Kasım’dan beri bölgede etkisini sürdürüyor.
Bu haber toplam 852 defa okunmuştur
Etiketler : tozlu hava