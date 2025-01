Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) “2023 yılında ülkede 68 çocuk ebeveyn oldu” açıklamasına işaret ederek, “Toplumsal çürümenin önüne geçilmeli” dedi.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, KTTB’nin yayımladığı veriler karşısında ülkedeki çocukların geleceğiyle ilgili telaşa kapılmamanın mümkün olmadığını belirterek, “çocuk yaşta ebeveyn oldular” cümlesinin dahi insanın tüylerini diken diken etmeye yettiğini kaydetti.

BES’in, başta emekçiler olmak üzere, toplumun sesi olmayı kendine şiar edinmiş bir sendika olduğunu ifade eden Yalınkaya, “Toplumsal çürüme iş hayatından aile hayatına, sosyal hayattan özel hayatlarımıza kadar uzanan çok kapsamlı bir durumdur. Çocuklarla ilgili bu veriler de bunun en büyük kanıtıdır” dedi.

Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler olmak üzere, hükümet ve ülkeyi yönetenlerin bu acı tablodan sorumlu olduğunu savunan Yalınkaya, “çocukların üzerindeki bu kirli ellerin temizlenmesinin de aynı kişilerin sorumluluğu olduğunu” belirtti.

“Sorumlular yargı önüne çıkarılmalı”

Kıbrıs Türk toplumunun, yanlış nüfus politikaları ve kültürel yozlaşma ile dönüştürülmeye çalışıldığını ileri süren Yalınkaya, şunları kaydetti:

“Duyduğumuz her haber, ortaya çıkan her veri bu dönüşümün ne kadar hızlandığını gösteriyor. ‘Çocuk istismarına’ giren bu rezaletin bir an önce son bulması, sorumlularının da yargı önüne çıkarılmasını talep ediyor ve konunun Kıbrıs Türk toplumu adına takipçisi olacağımızı vurguluyoruz.”