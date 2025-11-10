Toplam tutuklu sayısı 4’e yükseldi

Lefkoşa'da bir oto galerinin kurşunlanması ilgili yürütülen soruşturma kapsamında R.E.D ve M.M.B de tutuklandı. Zanlılar mahkemeye çıkarıldı, bir gün ek süre aldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Kemal Erdelhun, E.A ve M.G.K’nin 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Lefkoşa'da bir oto galerinin ofis kısmına 9 mm tabanca ile iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini anımsattı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Erdelhun, aynı tarihte bahse konu tabanca, namlusunda sıkışmış 1 adet 9 mm tabanca fişeği, sanıkların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzey Doğu istikametindeki dere yatağı içerisinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini aktardı. Polis, zanlıların aynı gün tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün ek süre temin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde E.A’nın olayda kullanılan tabancayı temin ettiğinin tespit edildiğini ve 8 Kasım’da derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı E.A’nın kalmakta olduğu Lefkoşa'da Şht. Hüseyin Paşa Sokak’taki adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde apartmanının merdiven ve asansör kulesi damında 9 mm tabanca ile üzerine takılı bulunan şarjöründe 7 adet, paket içerisinde ise 86 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlı E.A’nın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, zanlı E.A’nın cep telefonunda yapılan incelemede zanlı M.G.K ile Whatsapp üzerinden görüşmeleri olduğunu ve ondan yardım isteyerek ikametgahının önünde polis olup olmadığı yönünde kontrol yapmasını istediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı M.G.K’nin de kontrol yaptığını ve ortamın temiz olduğu yönünde bilgi verdiğini kaydetti.

Polis, zanlılar E.A ve M.G.K’nin de mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu R.E.D ve M.M.B’nin de tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis çavuşu, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.