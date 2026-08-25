Terör örgütü YPG kendini feshetti
Suriye'de terör örgütü SDG/YPG kendini feshetti. Terör örgütü SDG/YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye Devlet Kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu.
Suriye'de terör örgütü SDG/YPG kendini feshetti.
Terör örgütü SDG/YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye Devlet Kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu.
Mazlum Abdi geçtiğimiz günlerde askeri, güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını söylemişti.
10 MART MUTABAKATI
SDG ve Suriye yönetimi arasında imzalanan 10 Mart 2025 tarihinde anlaşma imzalanmıştı.
10 Mart anlaşması, SDG’nin kurulmakta olan yeni Suriye ordusuna entegre olmasını içeriyordu.
Daha sonra 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG/YPG'ye yönelik Suriye ordusunun başlattığı operasyonun ardından yeni bir anlaşma imzalanmıştı.
Anlaşma SDG'ye bağlı tüm güçlerin Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasını ve enerji kaynaklarının Şam'ın kontrolüne geçmesini içeriyordu.