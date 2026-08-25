Gönüllü çevreci gençlerin sahil temizlik çalışmaları sürüyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı organizasyonuyla her yaz sezonunda tamamı çevreye duyarlı gönüllü çevreci gençlerden oluşan ekiplerce gerçekleştirilen sahil temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bakanlık’tan elde edilen bilgiye göre, çalışmalar Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi, Gemikonağı ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 5 bölgede 5 grup tarafından sürdürülüyor.

Hafta içi her gün, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştirilen sahil temizlik çalışmaları ile hem temiz bir çevre yaratmak hem de çevreye olan duyarlılığı arttırmak, farkındalık yaratmak ve sorumluluk bilincinin yaygınlaştırmak amaçlanıyor.