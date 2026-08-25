Güzelyurt’ta yüzme kursunu tamamlayan çocuklar sertifikasını aldı

Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği 19. Yüzme Kursları’nın tamamlanmasının ardından, sertifika töreni dün akşam Güzelyurt Otel’de gerçekleştirildi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Mustafa Korkut ve yardımcı eğitmenler eşliğinde iki ay boyunca devam eden yüzme kursunu başarıyla tamamlayan 120 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Törene Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediye meclis üyeleri, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve veliler katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar:

“Çocukların yüzme öğrenmesi sosyal belediyeciliğin en güzel örneği”

Sertifika töreninde konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 19 yıldır aralıksız sürdürülen yüzme kurslarının çocukların yaşamlarına katkı sağladığını belirtti.

Çocukların hem sporla buluşması hem de yüzme öğrenmesinin sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olduğunu söyleyen Özçınar, “Eğitmenimiz Mustafa Korkut’un özverili çalışmaları ve ailelerin bize güvenmesi bizim için çok önemli” dedi.