“Suçun milliyeti yok; güvenlik sorununu ırkçılıkla örtemezsiniz”

TDP MYK Üyesi, Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, ülkedeki güvenlik tartışmalarının etnik kimlikler üzerinden yürütülmesine karşı çıkarak, artan ağır ceza mahkemesi ihtiyacının ve toplumdaki güvensizlik hissinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Reynar, “Bir güvenlik sorunu var. Ancak bunu etnik temelde yorumlamak asla doğru değildir” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK Üyesi, Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın hazırlayıp sunduğu Günaydın Ada programına konuk olarak güvenlik, suç politikaları, ekonomi, yaklaşan seçimler ve TDP-CTP yerel yönetim iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde kamuoyunda artan güvenlik kaygılarına değinen Reynar, hükümetin ve ilgili kurumların suç oranlarının düştüğüne yönelik açıklamalarının toplumdaki gerçek hissiyatla örtüşmediğini belirtti.

Ağır ceza mahkemelerinin sayısının yıllar içerisinde artırıldığına dikkat çeken Reynar, “Gerçekten güvenlik sorunu yoksa, ağır ceza dosyalarında ciddi bir artış yaşanmıyorsa neden dördüncü ağır ceza mahkemesine ihtiyaç duyuldu? Neden yargının yükü sürekli artıyor? Bunları da sormak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Bir güvenlik sorunu var ama bunun etnik kimliği yok”

Suçların belirli milliyetler veya etnik gruplar üzerinden tartışılmasını eleştiren Reynar, suçun insanın bulunduğu her toplumda var olduğunu ve belirli toplulukların hedef gösterilmesinin güvenlik sorununa çözüm üretmediğini vurguladı.

Reynar, “Kıbrıslılar suç işlemiyor mu? Elbette işliyor. Cinayet de şiddet de bu toplumun tarihinde var. Sanki suç yalnızca başka ülkelerden gelen insanların yarattığı bir meseleymiş gibi davranmak doğru değildir” dedi.

Cezaevindeki yabancı uyruklu nüfusa ilişkin verilerin de bağlamından koparılarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Reynar, turist veya öğrenci statüsündeki kişilerin küçük suçlarda dahi ülkede kalıcı yasal statüleri bulunmadığı için teminat amacıyla cezaevine gönderilebildiğini, bunun da istatistiklere yansıdığını söyledi.

“Bir güvenlik sorunu var. Ancak bunu etnik temelde yorumlamak asla doğru değildir. Bunun adı çok açık biçimde ırkçılığa kadar gider” diyen Reynar, devletin görevinin korku üretmek değil, etkin denetim ve suç önleme politikaları geliştirmek olduğunu kaydetti.

“Cezaevinden çıkan insanı yeniden suça iten düzeni de konuşmalıyız”

Ceza adaletinin yalnızca cezalandırmadan ibaret olmadığını belirten Reynar, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma politikalarının eksikliğine de dikkat çekti.

Cezaevinden çıkan kişilerin sabıkaları nedeniyle iş bulmakta büyük güçlük yaşadığını söyleyen Reynar, bunun kişileri yeniden suça sürükleyebildiğini ifade etti.

“Bir insan cezasını çekip çıktıktan sonra bütün kapılar yüzüne kapanıyorsa, çocuklarına bakacak işi bulamıyorsa, yeniden topluma nasıl kazandırılacak?” diye soran Reynar, cezaevinden çıkan bireyler için eğitim, sertifikasyon ve istihdama dönüş mekanizmalarının kurulması gerektiğini kaydetti.

Dijitalleşmenin ülkeye giriş-çıkışların ve yasal statülerin takibinde önemli olduğunu söyleyen Reynar, TDP’nin devletin dijital dönüşümüne yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü de belirtti.

“TDP’nin Meclis’te grup kuracağına inanıyorum”

Yaklaşan genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Reynar, TDP’nin sahada giderek güçlenen bir karşılık gördüğünü ve parti kadrolarının yoğun biçimde çalıştığını söyledi.

“Partimizde herkesin yüzü gülüyor. Sahadayız, insanlarla konuşuyor, sorunlarını dinliyoruz” diyen Reynar, seçimlere ilişkin beklentisini şöyle ifade etti:

“TDP’nin Meclis’te grup kuracağı bir sonucun rahatlıkla ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Beklediğimizden de iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum.”

TDP’nin son beş yıldaki yokluğunun özellikle Meclis’te güçlü ve hukuki araçları kullanabilen bir muhalefet açısından hissedildiğini savunan Reynar, çevre, rant, kamu kaynaklarının kullanımı ve hukuka aykırı uygulamalar karşısında TDP kadrolarının yeniden Meclis’te bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Reynar, gerektiğinde Yüksek İdare Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi süreçlerinin devreye sokulabilmesi açısından Meclis temsiliyetinin önemine işaret ederek, “Bu 50 yıllık geleneğin Meclis’te yeniden güçlü biçimde yer almasına ihtiyaç vardır” dedi.

“En büyük sorun geçim ve gençlerin barınması”

Sahada vatandaşlardan en yoğun biçimde duydukları sorunun geçim sıkıntısı olduğunu ifade eden Reynar, özellikle gençlerin barınma krizinin giderek büyüdüğünü söyledi.

Asgari ücretle yaşayan bir gencin sterline endeksli yüksek kiraları karşılamasının mümkün olmadığını belirten Reynar, sosyal konut politikalarının geliştirilmesi ve devletin barınma alanında daha görünür hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomide yalnızca ücret artışlarına dayalı bir anlayışın yeterli olmayacağını söyleyen Reynar, hayatı ucuzlatacak politikalar, vergi adaleti ve özellikle büyük sermayeden etkin vergi tahsilatının önemine dikkat çekti.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ağır yük altında bırakılırken büyük işletmelere siyasi ilişkiler üzerinden kolaylık sağlanmasının adalet duygusunu zedelediğini belirten Reynar, TDP’nin emek ile sermaye arasındaki dengeyi koruyan bir ekonomik politika hedeflediğini söyledi.

“Lefkoşa TDP’nin yerel yönetimlerdeki yüz akıdır”

TDP ile CTP arasında 13 belediye başkanlığı seçiminde alınan iş birliği kararına da değinen Reynar, kararın Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan iş birliği ve karşılıklı güven anlayışının devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin TDP açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Reynar, Mehmet Harmancı döneminde Lefkoşa’nın ciddi bir dönüşüm geçirdiğini ifade etti.

“Lefkoşa bizim için önemlidir. TDP’nin yerel yönetimlerdeki yüz akıdır. Başka yerlerde ne yapabileceğimizi göstermek istediğimizde Lefkoşa’yı örnek verebiliriz” dedi.

Diğer belediyelerde başarılı mevcut yönetimlerin devamının desteklenmesini doğru bulduklarını belirten Reynar, yerel yönetimlerdeki iş birliğinin önümüzdeki genel seçim sonrasında olası bir hükümet ortaklığının da siyasi zeminini güçlendirebileceğini kaydetti.

Reynar, TDP’nin seçim sürecinde yoğun biçimde sahada olacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizi takip etsinler. Çok çalıştığımız ve çok ürettiğimiz bir döneme giriyoruz. İnsanların sorunlarına çözüm üretme iddiasındayız. Bize saldırılar da olacak, küçümsemeler de olacak. Ancak sandıkta halkımızın desteğini görmek istiyoruz. Çünkü TDP kadrolarının Meclis’te mutlaka olması gerektiğine inanıyoruz.”