YENİDÜZEN’e iki ödül!

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen ve basın çalışanlarının başarılarının onurlandırıldığı Kutlu Adalı Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Kutlu Adalı Ödülleri’nde YENİDÜZEN Gazetesi’ne iki ödü birden verildi. YENİDÜZEN Gazetesi Muhabiri Recep Dal Genç Basın Emekçisi Ödülü’ne, YENİDÜZEN Gazetesi Spor Yazarı Hasan Küçük ise Spor Basınına Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Basın-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Soyalan başkanlığında toplanan, Basın-Sen Yçnetim Kurulu üyeleri, Kutlu Adalı Vakfı adına Adalı’nın eşi İlkay Adalı ve Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’tan oluşan seçici kurul, ödül almaya hak kazananları belirlerken, ödül töreninin 23 Eylül Çarşamba akşamı KTÖS’te gerçekleştirilmesine de karar verdi.

25’inci Kutlu Adalı Ödülleri’ni kazananlar şöyle:

-Kutlu Adalı Onur Ödülü: Mine Balman (Kod:82 Belgeseli)

-Basın-Sen Özel Ödülü: Dev-İş (Ektam Kıbrıs Mücadelesi)

Sevgül Uludağ Barış Ödülü: Pınar Barut (5 Kıbrıslırum’un yargılanma sürecindeki objektif haberleriyle)

-Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü: Kıymet Karabiber

-Medyaya Hizmet Ödülü: Ahmet Ogan (BRT), Muhittin Yangın (BRT) Çamay Çiçekseven (Kanal Sim), Hüseyin Turan (Ajans Cyprus)

-Basın Emekçisi Ödülü: : Cemre Peral Yanıker(TAK), Suna Erden (Diyalog), Növber Gürtay(Kıbrıs'ın Sesi), Engin Dervişağa (BRT)

-Genç Basın Emekçisi Ödülü: Recep Dal (YENİDÜZEN Gazetesi), Pelinsu Kamalı (Kıbrıs Gerçek), Halef Kurt (Kıbrıs Postası), Batuhan Borakan (Haber Kıbrıs)

-Spor Basınına Hizmet Ödülü: Hasan Küçük (YENİDÜZEN Gazetesi)

-Spor Yazarı Ödülü: Ogün Genç Kaçmaz (Haber Kıbrıs)