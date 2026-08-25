“Bu hükümet ülkenin önünü daha fazla tıkamamalıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Asım Akansoy, açıklanan son enflasyon rakamlarının KKTC’de yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların boyutlarını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek hükümeti istifaya ve erken seçime gitmeye çağırdı.

Akansoy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllık enflasyonun yüzde 38,10, yılın ilk yedi ayındaki enflasyonun ise yüzde 20,34 seviyesine ulaştığını belirtti. Gıda enflasyonunun yüzde 43’ü aştığına dikkat çeken Akansoy, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamalarını karşılayabilmesi için gereken tutarın 45.389 TL’ye yükseldiğini ifade etti.

Eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının genel enflasyonun çok üzerinde olduğuna işaret eden Akansoy, “Bu ülkede çocuğunu okutmak, hastalanmak ve sağlıklı beslenmek giderek daha büyük bir ekonomik yük haline geliyorsa, ortada ciddi bir yönetim sorunu vardır” dedi.

“Bugün vatandaş nefes alamaz durumda” diyen Akansoy, çalışanların ve emeklilerin geçinemediğini, üreticilerin üretmekte zorlandığını, esnafın ayakta kalmaya çalıştığını ve sanayicilerin yüksek maliyetlerin altında ezildiğini vurguladı. Gençlerin de geleceklerini KKTC’de kurmakta zorlandığını belirten Akansoy, tarım ve hayvancılıkta üretimin gerilediğini, et, sebze ve meyve gibi temel gıdalara ulaşmanın giderek zorlaştığını söyledi.

Akansoy, toplumun tüm sektörlerinin aynı ekonomik sıkışmışlığın içine sürüklendiğini belirterek bunun birkaç ekonomik tedbirle geçiştirilemeyecek bir noktaya geldiğini vurguladı.

“Bu, doğrudan doğruya yönetim krizidir”

Hükümetin ekonomik anlayışındaki temel yanlışlardan birinin kamu maliyesini yönetmeyi ekonomik kalkınmanın kendisi sanmak olduğunu belirten Akansoy, ekonomik büyüme yaratmadan, üretimi artırmadan, sektörleri güçlendirmeden ve yatırım ortamını geliştirmeden yalnızca kamu maliyesi üzerinden ülkenin ayağa kaldırılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

“Devletin gelirini artırmanın yolu vatandaşa daha fazla yük bindirmek değil, ekonomiyi büyütmek, üretimi artırmak ve yeni ekonomik değer yaratmaktır” diyen Akansoy, üreten bir tarım sektörü, güçlü bir sanayi, rekabetçi bir özel sektör, yatırım alan bir ekonomi ve gençlere istihdam yaratan bir büyüme modeli olmadan kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin de mümkün olmadığını söyledi.

Akansoy, hükümetin topluma sunduğu kapsamlı bir ekonomik büyüme ve kalkınma programı bulunmadığını belirterek, “Sadece imzalanan Protokollerle, günü kurtaran kararlarla, sözde maaş artışlarıyla ve kamu maliyesi üzerinden yapılan hesaplarla ülkenin geleceği kurulamaz” ifadelerini kullandı.

“Ekonomi büyümezse kamu maliyesi de büyümez. Üretim artmazsa gelir artmaz. Gelir artmazsa refah artmaz. Bu kadar basit” diyen Akansoy, KKTC’nin kendi ulusal para birimine sahip olmadığını ve para politikasını, faiz ve likidite yönetimini kontrol edemediğini belirtti.

Enflasyon ve döviz şoklarının büyük oranda “ithal edilmiş enflasyon” olduğunu ifade eden Akansoy, dışsal makroekonomik dinamikler üzerinde ciddi şekilde durulması gerektiğini kaydetti. Akansoy, reformlardan bütçe açığını kapatma hedefine kadar “yeni bir ekonomik vizyon” ve “kalkınma anlayışının” etkin kılınması gerektiğini vurguladı.

Akaryakıt zamları, dövizdeki yükseliş, yüksek girdi maliyetleri ve dışa bağımlılığın enflasyonun önümüzdeki dönemde de vatandaşı zorlayabileceğini gösterdiğini ifade eden Akansoy, üreticinin maliyetleri yükselirken devlet desteğinin yetersiz kaldığını ve üretimden kopuşun hızlandığını kaydetti.

“Temel gıdalarda ithalata daha fazla bağımlı hale gelmek kabul edilemez”

KKTC’nin geçmişte birçok tarımsal ve hayvansal ürünü ihraç eden bir ülke olduğunu hatırlatan Akansoy, bugün temel gıdalarda ithalata daha fazla bağımlı hale gelinmesini eleştirdi.

Hal Yasası’nın gerekli tüzükleri tamamlanmadığı için uygulanamadığını, üretici ile tüketici arasındaki fiyat zincirinin denetlenemediğini belirten Akansoy, et piyasasında yaşanan sorunlara ve kaçakçılıkla yeterince mücadele edilmemesine de dikkat çekti. Akansoy, bunların hükümetin piyasayı yönetme kapasitesindeki zaafı açıkça gösterdiğine dikkat çekti.

“Siyaset seyirci kalamaz” diyen Akansoy, hükümeti yeni bir görev listesi açıklamaya değil, istifaya davet etti.

“Mesele bir bakanlığın alacağı bir önlemle, bir vergi indirimiyle veya yeni bir teşvik paketiyle çözülebilecek noktayı aşmıştır” ifadelerini kullanan Akansoy, hükümetin “devam edeceğiz”, “her şey yolunda” ve “biraz daha sabır” şeklindeki açıklamalarının çözüm olmadığına dikkat çekti

“Yönetemiyorsanız bırakacaksınız”

Akansoy, KKTC’nin yeni bir ekonomik vizyona, yeni bir kalkınma anlayışına ve toplumun önünü görebileceği güçlü bir siyasi iradeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Toplumun hedefinin halkı daha fazla borçlandıran, üreticiyi üretimden koparan, gençlere gelecek sunamayan ve ekonomiyi yalnızca kamu maliyesi üzerinden yönetmeye çalışan düzeni sürdürmek olmaması gerektiğini ifade eden Akansoy, üreten, büyüyen, yatırım yapan, istihdam yaratan ve vatandaşına insanca yaşam sağlayan bir ekonomi kurulması gerektiğini söyledi.

Akansoy açıklamasının sonunda hükümete yönelik çağrısını yineleyerek, “Bu hükümet ülkenin önünü daha fazla tıkamamalıdır. Bir an önce seçime gidilip, halk kendi geleceği hakkında yeniden söz sahibi olmalıdır” dedi.