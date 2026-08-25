YKP: “Yeni asgari ücret 55 günde eridi”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yeni asgari ücretin ilk 55 günde eridiğine dikkat çekerek, devletin asgari ücrete, “kendi gelirinin katsayısı olarak” muamele yaptığını ifade etti.

YKP’den yapılan yazılı açıklamada, sorunun asgari ücretin miktarı kadar, döviz endeksli fiyatlamayla da ilgili olduğu ifade edilerek, emekçinin ücretini enflasyonun erittiği kaydedildi.

Devletin gelir kalemlerinin asgari ücretle birlikte otomatik yükseldiği belirtilen açıklamada, devletin asgari ücrete “bir yaşam ölçüsü olarak değil, kendi gelirinin katsayısı olarak” muamele yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, geçim endeksinin DPÖ tarafından, kamuoyuyla paylaşılması; yasanın öngördüğü ölçüye uygun biçimde asgari ücretin belirlenme kriterleri yeniden düzenlenmesi; işverene aktarılan desteğin bir bölümünün doğrudan ücretlere yansıtılması; trafik cezaları başta olmak üzere devletin gelir kalemlerinin asgari ücrete endekslenmemesi ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik güven artırıcı önlemler çerçevesinde, adanın tümünde ortak para birimi kullanımına dair çalışma başlatılması talep edildi.