TEREKE İLANI

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde. Tereke İstida No: 115/2025

Tereke Tenfiz Salahiyeti

Merhume Fatma Yusuf n/d Samiye Yusuf n/d Samiye Yusuf Kadir

n/d Samiye Ahmet n/d Samiye Kadir n/d Samiye Kadır meselesi hakkında.

İşbu tarihten itibaren (8) günün hitamında,

Lefkoşa Tereke Mukayyitliğine müteveffiyenin Terekesinin

İdaresi için Tereke İdare Memuru tayin edilmek üzere

Hüseyin Taşcılar n/d Hussein Yusuf tarafından müracaat edileceği ilan edilir.

Av. Şadan Hoca ÖZERGİN yazıhanesi

C/o Av. Direnç Civa yazıhanesi, Lefkoşa.