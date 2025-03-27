TEREKE İLANI
TEREKE İLANI
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TEREKE İLANI
Lefkoşa Kaza Mahkemesinde. Tereke İstida No: 115/2025
Tereke Tenfiz Salahiyeti
Merhume Fatma Yusuf n/d Samiye Yusuf n/d Samiye Yusuf Kadir
n/d Samiye Ahmet n/d Samiye Kadir n/d Samiye Kadır meselesi hakkında.
İşbu tarihten itibaren (8) günün hitamında,
Lefkoşa Tereke Mukayyitliğine müteveffiyenin Terekesinin
İdaresi için Tereke İdare Memuru tayin edilmek üzere
Hüseyin Taşcılar n/d Hussein Yusuf tarafından müracaat edileceği ilan edilir.
Av. Şadan Hoca ÖZERGİN yazıhanesi
C/o Av. Direnç Civa yazıhanesi, Lefkoşa.
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