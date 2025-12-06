Teknecik’te hortum büyük hasara yol açtı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), dün akşam geç saatlerde etkili olan olumsuz hava koşullarının Teknecik Elektrik Santrali bölgesinde hortuma yol açtığını ve santral alanında ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, hortumun santral girişini, termik santral bölgesini ve idari binaları etkileyerek “önemli düzeyde hasara” neden olduğu belirtildi.

El-Sen, sahadaki ekiplerin hasarın giderilmesi ve operasyonların yeniden normale döndürülmesi için aralıksız çalıştığını vurguladı. Açıklamada, “Ekiplerimiz, oluşan hasarların en kısa sürede giderilmesi ve operasyonların normale dönmesi için sahada aralıksız ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır” ifadelerine yer verildi.